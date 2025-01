Hiszpania postawi na nowoczesne Leopardy 2A8? Są plany wymiany starszych Leopardów 2A4

Spis treści

Hiszpania zainteresowana Leopardami 2A8

Do grona użytkowników najnowszych wariantów niemieckich czołgów Leopardów 2A8 może dołączyć wkrótce Hiszpania, która w czasie Międzynarodowej Konferencji Pojazdów Pancernych 2025 (IAV 2025) w Farnborough wyraziła zainteresowanie wymianą starszych Leopardów 2A4 oraz chce zmodernizować flotę czołgów Leopard 2E do wariantu 2EM. Jeśli Hiszpania dokona zakupu, dołączy do innych krajów europejskich, takich jak Niemcy, które zamówiły 123 sztuki. Norwegia zakontraktowała 54 sztuki, podczas gdy Włochy planują nabyć 300 czołgów, aby zastąpić starsze modele, takie jak Leopard 1 i C1 Ariete. Szwecja, Holandia, Litwa i Czechy również złożyły zamówienia, a dostawy spodziewane są między 2026 a 2031 rokiem. Chorwacja i Włochy negocjują dodatkowe zakupy.

Jednak jak zauważa Defence Industry Europe projekt zakupu nowych czołgów przez Hiszpanię pozostaje jeszcze na wczesnym etapie, bez formalnych decyzji. Tym samym Hiszpania tylko sygnalizuje zainteresowanie, przygotowując się do ewentualnego zakup w przyszłości.

Hiszpańska armia obecnie eksploatuje około 79 czołgów Leopard 2A4, które zostały pozyskane od Niemiec pod koniec lat 90. XX wieku. Z oryginalnych 108 pojazdów, 29 zostało odnowionych i dostarczonych na Ukrainę. Pozostałe maszyny są rozlokowane pomiędzy Ceutą i Melillą, wykorzystywane do szkoleń w San Gregorio w Saragossie, albo są w złym stanie technicznym, o czym dość mocno rozpisywała się media hiszpańskie w kontekście dostaw tych czołgów na Ukrainę. Jednak trzon hiszpańskich sił pancernych stanowi 239 czołgów Leopard 2E, które są udoskonaloną wersja Leopard 2A6. Obecnie czołgi Leopard 2E rozmieszczone są w czterech brygadach. Modernizacja Leopardów 2E obejmowałaby systemy dowodzenia, kontroli, łączność, siły ognia, mobilność, ochrony. Proponowane ulepszenia obejmują m.in armatę Rheinmetall L55-A1, dodatkowe opancerzenie, aktywne systemy ochrony (APS).

Hiszpania chcę zwiększyć wydatki na obronność

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez potwierdził 28 stycznia, podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, że jego kraj będzie dążył do osiągnięcia 2 proc. PKB nakładów na obronność do 2029 r.

„Hiszpania jest poważnym, odpowiedzialnym i zaangażowanym sojusznikiem. Będziemy nadal promować wszelkie wysiłki na rzecz zapewnienia pokoju, wspierania Ukrainy i obrony naszych wspólnych wartości” – napisał Sanchez na platformie X po spotkaniu z szefem NATO.

Premier podkreślił, że Hiszpania zwiększyła wydatki na obronność o 70 proc. w ciągu ostatniej dekady. Podkreślił też, że jego kraj uczestniczy we wszystkich głównych misjach NATO.

„Hiszpania odgrywa ważną rolę w naszym wspólnym bezpieczeństwie. Rozmawialiśmy o wsparciu dla Ukrainy, a także o odstraszaniu i obronie oraz pilnej potrzebie zwiększenia inwestycji” – napisał Rutte na platformie X po spotkaniu z Sanchezem.

Procentowo Hiszpania wydaje na obronność najmniej w całym NATO – tylko 1,3 proc. PKB. Rząd w Madrycie już w 2014 r. zobowiązał się do osiągnięcia poziomu 2 proc. do 2024 r. Obecny plan przewiduje zrealizowanie tego celu w 2029 r.

Hiszpańska prasa skomentowała w poniedziałek, że brak budżetu na kolejny rok może jednak utrudnić wypełnienie zobowiązań przez rząd w Madrycie w planowanym terminie.

Według madryckiego dziennika „ABC”, rząd ma zaplanowane wydatki wojskowe jedynie do 2026 r. Aby osiągnąć poziom 2 proc. PKB do końca dekady, środki na obronność musiałyby skokowo wzrosnąć od 2027 r.

„Jeśli Hiszpania nie chce po raz drugi nie wywiązać się ze swoich zobowiązań w ramach NATO, musi do 2029 r. wydawać rocznie co najmniej 14 mld euro więcej na obronę, a to oznacza podwojenie obecnych liczb” – wyliczył „ABC”.

