Grecja stawia na amerykańskie śmigłowce. Kraj kupuje 35 UH-60M Black Hawk

Władze Greckie ogłosiły podpisanie listu akceptacyjnego LOA (Letter of Offer and Acceptance) dotyczącego zakup 35 śmigłowców amerykańskich UH-60M Black Hawk. To już kolejne amerykańskie maszyny obok zakupionych MH-60R Seahawk dla greckiej marynarki.