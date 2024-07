Gen. broni Jarosław Gromadziński bez dostępu do informacji niejawnych. To decyzja SKW

oprac. Andrzej Bęben | PAP 18:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zapadła decyzja o cofnięciu gen. broni Jarosławowi Gromadzińskiemu poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających go do dostępu do informacji niejawnych. Postępowanie sprawdzające wykazało, że nie daje on rękojmi zachowania tajemnicy – poinformowała w poniedziałek (22 lipca) Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

