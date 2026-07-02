Francja przeznaczy 436 mld euro na wojsko. Odpowiedź na zagrożenia w Europie

Za podwyższeniem tej znaczącej kwoty zagłosowało 375 posłów, natomiast 113 było przeciw. Ustawa, znana jako LPM (ustawa o planowaniu wojskowym), została pierwotnie uchwalona w 2023 roku. Jednakże, w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację geopolityczną na świecie, podjęto decyzję o jej pilnej aktualizacji i zwiększeniu początkowo przeznaczonej sumy. Dzięki nowelizacji roczny budżet armii będzie stanowił 2,5 proc. francuskiego PKB.

Dlaczego Francja zwiększa budżet obronny?

Ministra obrony Francji, Catherine Vautrin, podkreśliła w parlamencie pilną potrzebę zwiększenia wydatków na wojsko. Argumentowała, że decyzja ta jest niezbędna w obliczu „powrotu wojny o wysokiej intensywności do Europy” oraz narastających zagrożeń „hybrydowych, cyfrowych, kosmicznych czy informacyjnych”. Celem jest zapewnienie, że Francja będzie w stanie skutecznie reagować na współczesne wyzwania bezpieczeństwa, które ewoluują i stają się coraz bardziej złożone.

Głosy sprzeciwu i kontekst ekonomiczny

Mimo szerokiego poparcia dla aktualizacji ustawy, część parlamentarzystów z ugrupowań lewicowych, takich jak Francja Nieujarzmiona i Ekolodzy, zagłosowała przeciwko proponowanym zmianom. Wyrazili oni swój sprzeciw wobec strategii rządu w kwestii zwiększania budżetu obronnego. Decyzja o tak znaczących inwestycjach w wojsko zapada w czasie, gdy Francja, będąca drugą co do wielkości gospodarką strefy euro, boryka się z poważnymi wyzwaniami ekonomicznymi. Kraj ten odnotowuje wysoki deficyt budżetowy na poziomie 5,1 proc. PKB, co przekracza limit 3 proc. PKB zalecany dla państw strefy euro. Ponadto, dług publiczny Francji osiągnął 115,6 proc. PKB, podczas gdy średnia dla strefy euro wynosi około 88 proc. PKB.

Agencja AFP zwróciła uwagę, że choć ustawa LPM określa ogólny kierunek i ramy wydatków na wojsko, konkretna kwota przeznaczana w danym roku na armię jest przedmiotem corocznej debaty parlamentarnej. Następnie jest ona poddawana głosowaniu w ramach budżetu państwa. Oznacza to, że choć ogólny pułap został ustalony, szczegóły finansowania będą jeszcze doprecyzowywane w kolejnych latach.