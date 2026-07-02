Francja przeznaczy 436 mld euro na wojsko. Odpowiedź na zagrożenia w Europie

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-07-02 13:00

Francja podjęła strategiczną decyzję o znaczącym zwiększeniu swoich wydatków na wojsko. W środę (1 lipca) parlament francuski zaktualizował ustawę, podnosząc budżet obronny do 436 mld euro do 2030 roku. Posunięcie to, podyktowane „powrotem wojny o wysokiej intensywności do Europy”, ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych kraju w obliczu rosnących zagrożeń.

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Autor: Etat major des armees / France/ Facebook Francuski czołg Leclerc

Za podwyższeniem tej znaczącej kwoty zagłosowało 375 posłów, natomiast 113 było przeciw. Ustawa, znana jako LPM (ustawa o planowaniu wojskowym), została pierwotnie uchwalona w 2023 roku. Jednakże, w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację geopolityczną na świecie, podjęto decyzję o jej pilnej aktualizacji i zwiększeniu początkowo przeznaczonej sumy. Dzięki nowelizacji roczny budżet armii będzie stanowił 2,5 proc. francuskiego PKB.

Dlaczego Francja zwiększa budżet obronny?

Ministra obrony Francji, Catherine Vautrin, podkreśliła w parlamencie pilną potrzebę zwiększenia wydatków na wojsko. Argumentowała, że decyzja ta jest niezbędna w obliczu „powrotu wojny o wysokiej intensywności do Europy” oraz narastających zagrożeń „hybrydowych, cyfrowych, kosmicznych czy informacyjnych”. Celem jest zapewnienie, że Francja będzie w stanie skutecznie reagować na współczesne wyzwania bezpieczeństwa, które ewoluują i stają się coraz bardziej złożone.

Głosy sprzeciwu i kontekst ekonomiczny

Mimo szerokiego poparcia dla aktualizacji ustawy, część parlamentarzystów z ugrupowań lewicowych, takich jak Francja Nieujarzmiona i Ekolodzy, zagłosowała przeciwko proponowanym zmianom. Wyrazili oni swój sprzeciw wobec strategii rządu w kwestii zwiększania budżetu obronnego. Decyzja o tak znaczących inwestycjach w wojsko zapada w czasie, gdy Francja, będąca drugą co do wielkości gospodarką strefy euro, boryka się z poważnymi wyzwaniami ekonomicznymi. Kraj ten odnotowuje wysoki deficyt budżetowy na poziomie 5,1 proc. PKB, co przekracza limit 3 proc. PKB zalecany dla państw strefy euro. Ponadto, dług publiczny Francji osiągnął 115,6 proc. PKB, podczas gdy średnia dla strefy euro wynosi około 88 proc. PKB.

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Agencja AFP zwróciła uwagę, że choć ustawa LPM określa ogólny kierunek i ramy wydatków na wojsko, konkretna kwota przeznaczana w danym roku na armię jest przedmiotem corocznej debaty parlamentarnej. Następnie jest ona poddawana głosowaniu w ramach budżetu państwa. Oznacza to, że choć ogólny pułap został ustalony, szczegóły finansowania będą jeszcze doprecyzowywane w kolejnych latach.

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