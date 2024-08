Ekspert: dwa supermocarstwa grają na osłabienie Rosji

Po tym, gdy Joe Biden wycofał się z ponownego kandydowania w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Partia Demokratyczna postawiła na Kamalę Harris. Już wiadomo, że 10 września dojdzie do debaty Donalda Trumpa i obecnej wiceprezydent. Sondaże wskazują, że to polityk Partii Republikańskiej ma większe szanse na zwycięstwo, ale do listopada jest jeszcze kilkanaście tygodni. Ewentualny powrót Donalda Trumpa do Białego Domu powoduje spory niepokój w Ukrainie, ponieważ polityk kilka razy zapowiadał, że zakończy wojnę. Jaki jest jego pomysł?

- Trump jest nieprzewidywalny, choćby jego spotkania dwa z Kim Dzong Unem, przywódcą Korei Północnej. Natomiast Trump jest z krwi i kości biznesmenem, a nie politykiem czy strategiem. I w nim zwyciężały, co w pierwszej kadencji pokazał wyraziście, instynkty biznesowe. (...) On bezustannie mówi, że ma plan pokojowy dla Ukrainy, tylko że ten plan pokojowy dla Ukrainy może być nawet dobry dla Stanów Zjednoczonych, może być dobry dla Ukrainy, ale koniecznie dla Polski - powiedział w programie "Wieczorny Express" profesor Bogdan Góralczyk.

Rozmowa Zełenski - Trump

Prezydent Ukrainy oraz Donald Trump rozmawiali 19 lipca. Zełenski ujawnił, że podczas rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem, powiedział kandydatowi Republikanów na prezydenta USA, że Władimir Putin jest "mordercą" Ukrainy. - Trzeba zrozumieć, z kim mamy do czynienia. Bardzo ważne jest, aby Trump to zrozumiał - przyznał w wywiadzie dla NHK. Dodał, że zaprosił Trumpa do odwiedzenia Ukrainy, aby "zobaczył na własne oczy", jak wygląda sytuacja w tym kraju.

