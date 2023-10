Dowództwo Wielonarodowego Korpusu NATO w Rumunii osiągnęło gotowość operacyjną

„Rumunia będzie w dalszym ciągu przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa regionalnego i euroatlantyckiego, w tym poprzez swoją rolę jako filaru stabilności na Morzu Czarnym” - przekazał prezydent Klaus Iohannis. Oświadczenie odczytał doradca stanu w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego Mihai Somordolea podczas ceremonii z okazji osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Południe-Wschód w Sybinie.

„Dowództwo może wypełniać swoją misję i rolę w ramach postawy odstraszania i obrony NATO na wschodniej flance w regionie Morza Czarnego” – zaznaczył Iohannis. Jak dodał, jest to „ważny moment dla Rumunii, który udało się osiągnąć dzięki wysiłkom narodowym i sojuszniczym”.

„Nie tylko mieszkańcy Sybina, ale wszyscy Rumuni i Bułgarzy powinni od dzisiaj czuć się bezpieczniej” – mówił podczas uroczystości cytowany przez agencje Agerpress dowódca korpusu gen. Dragos-Dumitru Iacob, zaznaczając, że Dowództwo ma w czasie pokoju zapewniać odstraszanie, a gdy będzie to konieczne - obronę Rumunii i Bułgarii. Przypomniał, że proces osiągnięcia przez natowskie dowództwo pełnej gotowości operacyjnej został przyspieszony z powodu wojny na Ukrainie.

W przypadku wojny Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Południe-Wschód przejęłaby odpowiedzialność za dowodzenie i kierowanie obroną Rumunii i Bułgarii.

„Jesteśmy gotowi do realizacji misji, do których zostaliśmy powołani. (...) jesteśmy powołani do kierowania operacją lądową na terytorium Rumunii i Bułgarii, dowodząc pięcioma sojuszniczymi dywizjami wchodzącymi w skład sił NATO” – powiedział wojskowy. Podkreślił, że „ma nadzieję, iż nigdy nie będzie takiej konieczności”.

Gotowość do przyjęcia na terytorium Rumunii nowych natowskich struktur dowódczych Iohannis ogłosił podczas szczytu Sojuszu w 2018 r. Pełną gotowość operacyjną Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Południowo-Wschodniego NATO uzyskało w trakcie ćwiczeń Steadfast Jupiter 23.

Iohannis podkreślił, że priorytetowym celem pozostaje długofalowe wzmocnienie natowskich zdolności odstraszania i obrony w regionie Morza Czarnego w oparciu o „historyczne decyzje” szczytów NATO w Madrycie i w Wilnie.

„Nasza jedność i solidarność jako sojuszników są kluczowe, zwłaszcza w obliczu nielegalnej i brutalnej agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie” – oświadczył prezydent Rumunii. Nawiązał również do ataków rosyjskich na ukraińskie porty dunajskie, tuż przy granicy z Rumunią – „karygodnych zbrodni wojennych, które zwiększają ryzyka dla bezpieczeństwa u granic Rumunii, a więc – granic NATO”.

Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Południe-Wschód w Sybinie jest natowską strukturą dowódczą na poziomie korpusu. Jako część Struktur Sił NATO (NFS) ma za zadanie odstraszanie, a po otrzymaniu rozkazu - zapewnienie dowodzenia i kierowania operacjami lądowymi Sojuszu w sytuacji kryzysu lub wojny – czytamy na stronie internetowej.

Na północno-wschodniej flance NATO bliźniaczym, ale znacznie starszym dowództwem na poziomie korpusu jest Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie.