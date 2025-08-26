Departament Wojny, flaga USA pod ochroną, koniec tzw. cashless bail

• Nowe przepisy Trumpa przewidują karę więzienia za palenie lub znieważanie flagi.

• Prezydent USA znosi kaucje bezgotówkowe w stolicy, wskazując na ich związek ze wzrostem przestępczości.

• Reforma kaucji bezgotówkowych wywołuje debatę społeczną o sprawiedliwości i bezpieczeństwie.

Nowa-stara polityka militarna Trumpa: ofensywa i ochrona flagi USA

Trump tłumaczył, że nowa-stara nazwa „brzmi mocniej” i lepiej oddaje charakter amerykańskiej polityki militarnej.

– Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy. Jako ministerstwo wojny zwyciężyliśmy wszystko i myślę, że musimy do tego wrócić – powiedział w Gabinecie Owalnym.

Obecny szef Pentagonu Pete Hegseth, stojący obok prezydenta, potwierdził:

– Tak wkrótce się stanie. Przypomniał przy tym, że temat zmiany nazwy resortu poruszał już w marcu. Trump natomiast od dłuższego czasu nieformalnie zwraca się do niego jako do „sekretarza wojny”. Według zapowiedzi prezydenta, oficjalne ogłoszenie decyzji może nastąpić w najbliższych tygodniach.

Trump nie ograniczył się jednak tylko do zapowiedzi zmiany nazwy resortu. W poniedziałek (25 sierpnia) podpisał także pakiet rozporządzeń wykonawczych. Jedno z nich przewiduje rok więzienia za znieważenie flagi Stanów Zjednoczonych.

– Jeśli palisz flagę, dostajesz rok więzienia. Nie ma możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność.

Prezydent Trump zauważył, że większość Amerykanów nie chce oglądać palonych czy opluwanych symboli narodowych.

Decyzja wpisuje się w szersze inicjatywy Trumpa mające promować patriotyzm. Już wcześniej zakazał wywieszania przez placówki Departamentu Stanu innych flag niż amerykańska. Według Fox News, nowe przepisy to odpowiedź na incydenty palenia flagi podczas protestów antyizraelskich i demonstracji przeciwko działaniom służb migracyjnych.

Na razie w USA wolno palić flagę amerykańską – i to na mocy orzecznictwa Sądu Najwyższego. W 1989 r. Sąd Najwyższy uznał, że palenie flagi w ramach protestu politycznego jest formą „symbolicznej ekspresji” chronionej przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA (wolność słowa). W 1990 r. Sąd unieważnił federalną ustawę zakazującą znieważania flagi, potwierdzając, że rząd nie może karać obywateli za takie działania, bo byłoby to ograniczenie wolności słowa ze względu na wyrażany pogląd. Od tamtej pory żaden zakaz palenia flagi nie obowiązuje, mimo że wielokrotnie w Kongresie próbowano wprowadzić poprawkę konstytucyjną zakazującą tego czynu – wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem.

Garda: Strzelectwo Sportowe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Powrót do do tradycyjnych kaucji – system bezgotówkowy pod znakiem zapytania

Kolejne rozporządzenie dotyczy likwidacji tzw. kaucji bezgotówkowych dla osób aresztowanych w Waszyngtonie. Trump ocenił, że ich stosowanie sprzyjało wzrostowi przestępczości:

– Najpierw zakończymy to w Dystrykcie Kolumbii, później w reszcie kraju.

Krytycy ostrzegają jednak, że takie rozwiązanie najbardziej uderzy w osoby o niskich dochodach, które nie mają środków na tradycyjną kaucję.

Rzecz w tym, że taki system wprowadzono... z troską o biednych. Chodziło o to, by ci, których nie stać na kaucję, mogli odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Nawet przy drobnych zarzutach tygodniami czekali w celi, bo nie mieli pieniędzy na wpłatę.

Czym jest kaucja bezgotówkowa (cashless bail)? Zamiast tradycyjnej kaucji gotówkowej, sąd może zwolnić podejrzanego na „słowo honoru” (release on recognizance). Delikwent musi przyrzec, że stawi się na rozprawie i będzie przestrzegać określonych zasad. Mogą być też stosowane inne środki, takie jak dozór policyjny, elektroniczna opaska, zakaz kontaktu z ofiarą czy obowiązek regularnego meldowania się. Cashless bail zaistniał, by nie faworyzować zamożnych, których – w przeciwieństwie do biednych – stać było wyłożyć grubą gotówkę, by zyskać możliwość odpowiadania przed sądem niekoniecznie siedząc za kratami.

To rozwiązanie nie jest powszechne dla całych Stanów. Obowiązuje m.in. w Nowym Jorku, a także w Illinois, gdzie od dwóch lat nie obowiązują kaucje pieniężne. Zatem Trump nie występuje z jakimś nowatorskim pomysłem, lecz chce wprowadzić w życie to, nad czym dyskusja toczy się od kilku lat.

Zwolennicy reformy uważają, że system cashless bail jest bardziej sprawiedliwy społecznie i nie karze ludzi za biedę. Przeciwnicy z kolei twierdzą, że łatwiejsze wychodzenie z aresztu może sprzyjać wzrostowi przestępczości i recydywy, co potwierdzają niektóre lokalne dane po wprowadzeniu tego modelu...