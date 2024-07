Czy Wojsko Polskie największe w Europie? "Polska ma trzecią co do wielkości armię w NATO"

Według danych z raportu "Defence Expenditure of NATO Countries" na rok 2024, Siły Zbrojne RP liczą 216,1 tysięcy personelu wojskowego. Co sprawia, że Polska pod względem liczebności personelu wojskowego zajmuje trzecią pozycję w rankingu w NATO. Wyprzedza nas Turcja, która liczy 481 tysięcy personelu wojskowego oraz USA z 1 300,2 miliona personelu wojskowego.

Polska ma trzecią co do wielkości armię w NATO!!!Nawet jeśli opublikowane dziś przez Sojusz dane z raportu „Defence Expenditure of NATO Countries” są na ten rok szacunkowe, to jednak „POLSKA PIERWSZĄ ARMIĄ W EUROPIE” staje się faktem.I to także czynnik, który oddala widmo… pic.twitter.com/fCW6bATWHl— Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) July 16, 2024

Zbrojenie. Na co Polska powinna postawić? Juliusz Sabak | CNC#16 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Za Polską jest Francja z personelem liczącym 204.7 tysięcy, potem Niemcy – 185.6 tysięcy; Włochy – 171.4 tysięcy; Wielka Brytania – 138.1 tysięcy; Hiszpania – 117.4 tysięcy; Grecja – 110.8 tysięcy; Kanada – 77.1 tysięcy; Rumunia – 66.6 tysięcy. Łącznie armie 32 sojuszników z NATO liczą 3 mln 418 tys. żołnierzy; bez USA jest to 2 mln 118 tys.

W czerwcu minister obrony Władysław Kosiniak – Kamysz napisał na platformie X, że Siły Zbrojne RP, liczą już 200 tysięcy żołnierzy w szyku. A szczegółowe dane, które dostał poseł Mariusz Błaszczak wynikające z interpelacji, na którą odpowiedział wiceminister Paweł Bejda pokazywały, że na 31 marca 2024 roku zawodową służbę wojskową pełniło niemal 140 tys. żołnierzy (w tym ponad 135 tys. żołnierzy zawodowych oraz ponad 4800 żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia). Jak napisano danej: „dobrowolną zasadniczą służbę wojskową pełniło ponad 18 tys. żołnierzy, a liczba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (żołnierzy zawodowych i żołnierzy obrony terytorialnej) wyniosła ponad 39800.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. szkolenie podstawowe rozpoczęło ponad 6700 ochotników. W tym czasie do zawodowej służby wojskowej zostało powołanych ponad 80 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy rozpoczęli szkolenie podstawowe.

W pierwszym kwartale bieżącego roku do pełnienia zawodowej służby wojskowej zostało powołanych ok. 5500 żołnierzy.

Dane diametralnie się nie różniły od danych, które otrzymał redaktor Jarosław Ciślak z Defence24, który opisał to w tekście pt: „Polska armia coraz liczniejsza. Z nowych danych wynikało, że na 28 czerwca wojsko liczyło:

prawie 139,5 tys. żołnierzy zawodowych;

ponad 4,8 tys. żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia;

ponad 2,5 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW) w trakcie kształcenia;

prawie 17,5 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW);

ponad 35 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (TSW).

Wydatki na obronność

W raporcie NATO zwrócono również uwagę na kwestię wydatków poszczególnych państw na obronność. Z danych wynika - o czym informował już w czerwcu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg - że w 2024 r. już 23 z 32 sojuszników spełnia przyjęty na szczycie w Walii w 2014 roku próg wydawania 2 proc. PKB na obronność.

Łączne szacunkowe wydatki państw Sojuszu na obronność wzrosną w tym roku o 17,9 proc. od poprzedniego roku - to największy wzrost od 2014 roku. To oznacza, że sojusznicy wydają łącznie niemal półtora biliona dolarów na zbrojenia (1 bilion 185 mld według cen i kursów z 2015 roku).

Choć Polska zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o odsetek PKB wydawany na obronność, nie jest jednak pierwsza w liczbach bezwzględnych. Według szacunkowych danych NATO, polskie wydatki na obronność wyniosą w tym roku ok. 35 mld dolarów amerykańskich, podczas gdy USA - ok. 967 mld. Więcej niż Polska wydadzą także - mimo mniej liczebnych sił zbrojnych - duże kraje Europy Zachodniej - Niemcy (ok. 97 mld USD) Wielka Brytania (ok. 82 mld USD) i Francja (ok 64 mld USD). Wydatki na podobnym poziomie co Polska odnotują Włochy (ok 34,5 mld USD).

W raporcie NATO wyszczególniono również, jak wiele ze swoich wydatków na obronność państwa sojusznicze przeznaczają na pozyskiwanie sprzętu; według danych Sojuszu, największy odsetek wydatków - szacunkowo 51,1 proc. - na sprzęt przeznacza Polska. NATO zaleca, by państwa na zakupy sprzętu wydawały co najmniej 20 proc. ogółu swoich wydatków na obronność; według zebranych danych, w bieżącym roku kryterium tego nie spełnią tylko Kanada i Belgia.

PM/PAP