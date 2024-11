Czy Czesi są gotowi bronić kraju? Wyniki badania są jasne

Tocząca się wojna na Ukrainie sprawiła, że niemal wszyscy zaczęli się zastanawiać czy kraje w Europie są zagrożone i czy ludzie zostaną zmuszeni do obrony własnego kraju. Według przeprowadzonego badania opinii publicznej NMS Market Research w Czechach, 20% badanych pozytywnie ocenia obecną gotowość wojskową Czech. A tylko 29% respondentów jest gotowych uczestniczyć w obronie kraju. Kolejne 19% nie wie, jak by się zachowało. Oznacza to, że nieco ponad połowa nie jest skłonna tego zrobić – czytamy dalej w badaniu.

Największą determinację do obrony kraju przejawiają osoby w wieku od 45 do 54 lat, a poczucie to jest silniejsze wśród wyborców obecnego rządu. Według większości respondentów kraj powinien być broniony przez poborowych, a 65% respondentów opowiedziało się za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej.

Znacząca większość Czechów ufa NATO. 67% respondentów uważa, że członkostwo w NATO zwiększa bezpieczeństwo Czech, a taka sama liczba osób uważa, że Republika Czeska powinna interweniować militarnie, jeśli kraj członkowski jest w niebezpieczeństwie. Stanowisko to zajmuje 94% respondentów w wieku poniżej 24 lat. Prawie dwie trzecie Czechów wierzy, że NATO przyjdzie z pomocą w przypadku ataku.