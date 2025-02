Czechy zapowiadają zwiększenie wydatków na obronność. Chcą wydawać 3% PKB na obronę

Czeski premier zwrócił uwagę, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump radykalnie zmienił politykę zagraniczną Waszyngtonu. Zmiany te powinny być traktowane jako szansa - powiedział, dodając, że Czechy muszą znacząco zwiększyć wydatki na własną obronność, czyli co najmniej do 3 proc. PKB. Według Fiali pieniądze przeznaczane na ten cel muszą być wydawane mądrze i efektywnie.

Fiala podkreślił, że zmiany porządku międzynarodowego nie oznaczają, że Stany Zjednoczone nie są już sojusznikiem, ale należy przyzwyczaić się do tego, że ten sojusznik otwarcie daje do zrozumienia, że kraje europejskie same będą musiały zadbać o własne problemy.

Oprócz zwiększenia wydatków na obronność, Unia Europejska musi zmienić swoje zasady fiskalne, umożliwiając ogromne inwestycje w obronność i bezpieczeństwo - zaapelował Fiala, w którego ocenie 93 mld euro z Funduszu Odbudowy mogłoby zostać przeznaczone właśnie na tego rodzaju przedsięwzięcia. Według czeskiego premiera należy też wykorzystać zamrożone rosyjskie środki z myślą o przekazywaniu dalszej pomocy wojskowej Ukrainie.

Zdaniem Fiali członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, europejska współpraca obronna oraz wydatki na wspólną obronę to bardzo skuteczne narzędzia, zapewniające Republice Czeskiej bezpieczeństwo w perspektywie długoterminowej. Podkreślił, że tylko w ten sposób Europa może powstrzymać Rosję przed dalszymi atakami na inne państwa.

PAP