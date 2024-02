Pełną listę laureatów można znaleźć na stronie organizatorów wydarzenia i obejmuje ona wiele osób i organizacji zasłużonych dla polskiego lotnictwa. Warto z pewnością odnotować, że „Złotego Cumulusa 2023” otrzymał Sebastian Kawa, pilot szybowcowy i wielokrotny mistrz świata. Natomiast nagrodę w kategorii „Cumulus Extreme” otrzymał Łukasz Czepiela, który zasłynął w ubiegłym roku lądując samolotem Carbon Cub na platformie dla śmigłowców, znajdującej się na szczycie wieżowca Burdż Al Arab w Dubaju. Lądowisko to ma 28 metrów średnicy i znajduje się a wysokości około 212 metrów. Jak zapewnia, już przygotowuje następny wyczyn, któryjest zaplanowany na początek 2025 roku.

Jak widać laureaci to osoby nieprzeciętne, oraz instytucje ze wszech miar wyjątkowe, takie jak Fundacja Biało – Czerwone Skrzydła, która otrzymała Cumulusa „Promotor Lotnictwa – Instytucja”. Organizacja ta zajmuje się renowacją samolotów historycznych i zabytkowych. Dysponuje m.in. grupą samolotów PZL TS-11 Iskra, transportowym An-2 i wielozadaniowym PZL 101 Gawron.

W mundurze, w powietrzu...

Lotnictwo wojskowe stanowi istotny komponent środowiska awiatorów. Nie tylko dlatego, że wielu pilotów cywilnych wywodzi się z wojska, a wielu wojskowych zaczynało od szybowców i innych sportów lotniczych. Istotną rolę pełnią dla popularyzacji lotnictwa pełnią pokazy lotnicze, ale też instytucje związane z edukacją czy ratowaniem życia.

Do tej kategorii zalicza się 3. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Kraków-Balice, która została wyróżniona nagrodą „Cumulus - Lotnicy na Służbie”. Została ona przyznana po raz pierwszy i zastępcy dowódcy oraz szefowi szkolenia 3. GPR, pil. mjr. Tomaszowi Kowalskiemu wręczył statuetkę Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portal Obronny, który jest patronem tej nagrody.

kpt. rez. pil. Witold Sokół otrzymał Cumulusa jako „Promotor Lotnictwa – Osoba”. Za sterami spędził ponad 1500 godzin, z czego wiele jako pilot pokazowy myśliwca MiG-29. Obecnie jest wykładowcą LAW w Dęblinie, ale też głosem komentującym polskie pokazy lotnicze.

„To uhonorowanie i ukoronowanie wszystkiego co robię. Ale to nie koniec. Dalej mam asumpt do działania i promowania lotnictwa” – powiedział laureat Cumulusa w kategorii „Szkolenie Lotnicze – Osoba”, płk pilot. Tomasz Czerwiński, wykładowca Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, były dowódca eskadry w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, a wcześniej dowódca zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry czyli zespołu reprezentacyjnego sił powietrznych latającego na samolotach TS-11 Iskra.

100 lat Szkoły Orląt

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie otrzymała również nagrodę zbiorową w kategorii „Szkolenie Lotnicze -Instytucja”, którą odebrał Rektor – Komendant uczelni, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, który stwierdził krótko - „Chciałbym podziękować przede wszystkim w imieniu młodych ludzi, którzy studiują w Lotniczej Akademii Wojskowej, bo oni tak jak państwo, spełniają swoje marzenia. Te marzenia są spełniane w Dęblinie już od 100 lat i w przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie Szkoły Orląt.”

Nagrodami Rotor Awards, związanymi ze sportem śmigłowcowym zostali wyróżnieniu oficerowie związani z lotnictwem wojskowym, które nie biorąc udziału w zawodach, zapewnia im ogromne wsparcie. Byli to: Gen. broni Marek Sokołowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, Inspektor Sił Powietrznych Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, płk pil. Krzysztofa Zwoliński, Zastępca Inspektora Sił Powietrznych, Szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz cytowany powyżej Rektor – Komendant LAW, gen. bryg. pil. Krzysztof Cur.

Wszyscy oni byli obecni na gali rozdania Cumulusów, ale nie zabrakło też dowódców baz lotniczych, członków zespołów akrobatycznych i łącznie około 350 gości związanych z lotnictwem.