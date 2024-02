Kanada pomoże Ukrainie. Chodzi o wsparcie dla ukraińskich F-16

Kanadyjskie środki będą wspierać zdolności bojowe ukraińskich F-16, a w szczególności będą przeznaczone na wyposażenie takie jak amunicja, stanowiska bojowe, awionika i części zamienne – napisano w komunikacie kanadyjskiego rządu. 60 mln CAD to kolejna część zapowiedzianych w czerwcu ub.r. przez premiera Kanady Justina Trudeau 0,5 mld CAD funduszy dla ukraińskiej armii.

Blair przypomniał, że w styczniu br. Kanada zapowiedziała finansowanie szkoleń ukraińskich pilotów F-16. Kanada zadeklarowała wówczas wartą ok. 15 mln CAD pomoc z wykorzystaniem cywilnych instruktorów, samolotów i personelu z działającej w Montrealu szkoły pilotażu Top Aces Inc. Te działania zaczynają się w lutym br. i potrwają do 2025 r. Kanada będzie też uczyć ukraińskich pilotów języka angielskiego w językowej szkole kanadyjskiej armii.

„W ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy ponad 50 krajów działa razem, by dostarczyć Ukrainie narzędzi potrzebnych do wygranej. Kanada zobowiązała się do pogłębienia koordynacji i współpracy z sojusznikami i partnerami w ramach wspólnych działań na rzecz wzmocnienia wsparcia dla zdolności Ukrainy do samoobrony i wsparcia międzynarodowego porządku opartego na rządach prawa” - powiedział Blair cytowany w komunikacie.

W miniony piątek Głos Ameryki po ukraińsku opublikował wywiad z ukraińskim pilotem ps. Fantom – podał portal Milmag.pl. Pilot mówił o szkoleniach. W styczniu br. Dania poinformowała, że w drugim kwartale 2024 r. przekaże Ukrainie 19 samolotów F-16. Pod koniec grudnia ub.r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakomunikował, że Holandia przygotowuje się do przekazania Ukrainie 18 samolotów F-16.

W listopadzie ub.r. podsekretarz obrony USA ds. zakupów William A. LaPlante, cytowany przez portal Defenseromania.ro, podał, że serwisowanie ukraińskich F-16 będzie odbywać się w Polsce.

Pod koniec stycznia bieżącego roku, francuska gazeta Lindependant informowała, że ukraińscy piloci mają zostać przeszkoleni we Francji do latania na F-16. Informacja ta została potwierdzona na ostatnim spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy, które zorganizował sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin III. We wrześniu ubiegłego roku Wołodymyr Zełenski ogłosił, że osiągnięto bardzo ważne porozumienie z Francją w tej sprawie, nie podając jednak żadnych szczegółów.

Według informacji francuskiej gazety, 120 Baza Sił Powietrznych w Cazaux w Gironde zorganizuje od lutego specjalny kurs szkoleniowy dla ukraińskich pilotów i ewentualnie mechaników. Według portalu Lignes de défense, w latach 2024-2025 będzie tam 25 pracowników. Piloci będą tam korzystać z samolotów Dassault/Dornier Alpha Jet na niektórych etapach szkolenia, które nie są już używane do szkolenia francuskich pilotów myśliwców, ale które siły powietrzne nadal przechowują.

Według prognoz zarówno ukraińskich jak i amerykańskich, ukraińskie siły powietrzne osiągną „wstępną zdolność operacyjną” na F-16 do końca tego roku. Jak dotąd cztery kraje zobowiązały się do wysłania F-16 na Ukrainę: Belgia, Dania, Norwegia i Holandia. Wszyscy posiadają stare lub wycofane z eksploatacji samoloty. Zachód ściśle monitoruje liczbę dostarczonych samolotów, ale źródła wojskowe szacują, że może to być nawet 60.

PM/PAP