Chciał sprzedać Rosji kluczowe części artylerii morskiej za 1,5 mln dolarów. SBU udaremniło przemyt

SBU zatrzymała biznesmena z Mikołajowa, który próbował nielegalnie wyeksportować krytyczne komponenty artylerii morskiej.

Sprzęt o wartości 1,5 miliona dolarów, w tym armaty automatyczne i stanowiska artyleryjskie, miał trafić do Rosji.

Odkryj, jak SBU udaremniła ten skomplikowany plan przemytu i jakie konsekwencje czekają zatrzymanego.

W obliczu trwającej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, każdy przypadek próby sabotażu lub nielegalnego handlu bronią staje się priorytetem dla służb specjalnych. 29 września 2025 roku SBU ogłosiła sukces operacji w Mikołajowie, gdzie lokalny przedsiębiorca został przyłapany na gorącym uczynku podczas przygotowań do eksportu broni.

Według SBU, podejrzany przedsiębiorca w obwodzie mikołajowskim nielegalnie wszedł w posiadanie komponentów artylerii morskiej podczas chaosu pierwszych miesięcy pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku. Broń ta, należąca pierwotnie do Sił Obronnych Ukrainy, została przechwycona lub "zawłaszczona" w warunkach wojennych, co umożliwiło jej ukrycie przed oficjalnymi kanałami.

Kluczowe elementy ładunku obejmowały sześciolufowe karabiny automatyczne AO-18 – zaawansowane systemy artyleryjskie stosowane w instalacjach AK-630, idealne do zwalczania szybkich celów, takich jak drony i pociski manewrujące oraz uniwersalne stanowiska AK-176M – modułowe platformy artyleryjskie o kalibrze 76 mm, zdolne do precyzyjnych uderzeń na krótkich dystansach morskich. Poza tym dodatkowe komponenty do łodzi wojskowych, w tym systemy napędowe i moduły obronne.

Całkowita wartość sprzętu szacowana jest na prawie 1,5 miliona dolarów USA. Te systemy są kluczowe dla obrony morskiej Ukrainy, szczególnie w rejonie Morza Czarnego, gdzie rosyjska flota nadal stanowi zagrożenie dla ukraińskich portów i konwojów.

Aby uniknąć wykrycia, biznesmen ukrył broń w specjalnie przygotowanych kontenerach, które z zewnątrz przypominały kotły grzewcze. Plan transportu zakładał wieloetapową trasę przez kraje Unii Europejskiej oraz państwa Azji Południowo-Wschodniej. Do tego celu zawarł fikcyjne kontrakty z kontrolowanymi przez siebie firmami zagranicznymi, co miało nadać transakcji pozory legalnego handlu cywilnego. Ostatecznym odbiorcą miała być Rosja, gdzie sprzęt wzmocniłby rosyjskie okręty rakietowe i patrolowe.

Operacja SBU została przeprowadzona w Mikołajowie, strategicznym porcie morskim Ukrainy, pod nadzorem prokuratury obwodowej. Agenci SBU interweniowali na etapie przygotowań do załadunku, co uniemożliwiło fizyczny wywóz broni. Podczas przeszukań magazynów i biur podejrzanego znaleziono nie tylko ukryty sprzęt, ale także dokumenty handlowe, laptopy z danymi o transakcjach oraz dodatkowe części zamienne do łodzi bojowych.

Podejrzany został natychmiast zatrzymany i usłyszał zarzuty na podstawie części 1 artykułu 14 oraz części 2 artykułu 201 Kodeksu Karnego Ukrainy – przygotowanie do kontrabandy broni, dokonane w zmowie z grupą osób. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia. Śledztwo trwa, a SBU zapowiada pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich współudziałowców, w tym zagranicznych pośredników.

To nie pierwszy taki przypadek w sierpniu 2025 roku SBU udaremniło podobny przemyt czterech karabinów Gatling AO-18, również ukrytych w radiatorach przemysłowych.