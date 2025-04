Co z programem Orka? Kosiniak – Kamysz: Chce żeby to się dokonało w tym roku

Marynarka Wojenna RP cały czas czeka na umowę na nowe okręty podwodne w ramach programu Orka. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz w programie Graffiti w Polsat News u redaktora Marcina Fijołka, pytany co z programem Orka powiedział: „chciałbym, żeby to się dokonało w tym roku, uważam, że jest to rok kluczowy dla marynarki wojennej”. Dopytywany przez redaktora szef MON czy może trzymać za słowo, Kosiniak – Kamysz odpowiedział – „Tak, to jest bardzo poważna decyzja, ja jestem zwolennikiem, by to była umowa między rządami”.

