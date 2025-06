Co z okrętami podwodnymi? MON odpowiada na list marynarzy

Spis treści

Ministerstwo obrony narodowej poinformowało 6 czerwca na platformie X, że program Orka mający na celu pozyskanie okrętów podwodnych dla Polski przebiega zgodnie z planem i bez opóźnień. Jest to reakcja na list marynarzy ORP Sokół, którzy napisali list do premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka - Kamysza ws. pilnej potrzeby pozyskania nowych okrętów podwodnych.

Jak odpisał wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz:

"Z szacunkiem i uwagą przyjąłem Państwa list, który jest wyrazem głębokiego przywiązania do służby wojskowej, troski o bezpieczeństwo morskie Rzeczypospolitej oraz odpowiedzialności za przyszłość sił podwodnych Marynarki Wojennej. Podzielam Państwa przekonanie, że Polska potrzebuje nowoczesnych okrętów podwodnych. Ich znaczenie w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa – szczególnie w kontekście wojny na wschodniej granicy i rosyjskich działań w regionie Morza Bałtyckiego – jest nie do przecenienia. W pełni zgadzam się, że zdolności podwodne to kluczowy komponent odstraszania, rozpoznania, projekcji sił i ochrony strategicznych interesów morskich państwa. Pragnę zapewnić, że obecne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej nie uchyla się od decyzji. Wbrew przeciwnie – trwa zaawansowany, wieloetapowy proces zmierzający do wyboru wykonawcy okrętów podwodnych w ramach programu ORKA. Agencja Uzbrojenia przekazała już do Rady Modernizacji Technicznej Wymagania Sprzętowe oraz Studium Wykonalności, zawierające analizy i rekomendacje dla złożonych ofert. Obecnie, zgodnie z procedurą obowiązującą przy projektach tej skali i znaczenia, prowadzimy konsultacje międzynarodowe z potencjalnymi partnerami. Jest to standardowy etap dla projektów realizowanych w formule G2G (government-to-government), uwzględniający nie tylko walory techniczne oferty, ale także gwarancje bezpieczeństwa dostaw, wsparcia serwisowego, transferu technologii i długoterminowej współpracy strategicznej. Po zakończeniu tych konsultacji formalnie rozpoczniemy procedurę pozyskania okrętów. Działamy z pełną świadomością znaczenia tego programu dla Marynarki Wojennej oraz całego systemu obronnego RP. Naszym celem jest decyzja oparta na wiedzy, odpowiedzialności i zapewniająca rzeczywistą gotowość operacyjną - nie deklaracje lecz realne zdolności"