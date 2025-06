Orka czeka, ale marynarze nie mają zamiaru. Załoga ORP Sokół pisze list do premiera i szefa MON

Jak napisano w liście:

„Minęło 28 lat od rozpoczęcia starań o zakup okrętów podwodnych nowego typu dla Marynarki Wojennej. Przez ten czas kolejne rządy nie były w stanie podjąć ostatecznej decyzji o pozyskaniu nowoczesnych okrętów podwodnych w ramach programu Orka” – zaczynają apel marynarze. Wskazują, że obecnie Dywizjon Okrętów Podwodnych dogorywa, mając na stanie jeden przestarzały okręt podwodny – ORP „Orzeł”.

W obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego dalsze opóźnianie decyzji staje się poważnym zagrożeniem dla interesów Polski i bezpieczeństwa morskiego państwa. Siły podwodne to nie tylko narzędzie odstraszania, ale także strategiczny komponent zdolny do zabezpieczenia morskich linii komunikacyjnych, prowadzenia rozpoznania, morskich operacji specjalnych oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

My, członkowie załogi ORP Sokół, stojąc tu dziś pod okrętem muzealnym w rocznicę podniesienia bandery MW RP, pod którą z dumą służyliśmy od 4 czerwca 2002 roku, wzywamy Rząd RP do podjęcia pilnych i konkretnych działań zmierzających do odbudowy sił podwodnych Marynarki Wojennej.

Czas honorowych deklaracji minął – nadszedł moment decyzji".

Podpisano

Byli członkowie załogi ORP Sokół.