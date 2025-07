Rzadki rosyjski pojazd wsparcia nuklearnego wyłonił się z ukrycia. Uchwyciły go kamery

Nagranie z lipca 2025 r. ujawniło prawdopodobnie rzadki rosyjski pojazd wsparcia nuklearnego 15T365, widziany koło bazy wojskowej.

Ten niezwykle tajemniczy pojazd, służący do transportu i obsługi głowic nuklearnych, jest jednym z najbardziej nieuchwytnych elementów infrastruktury nuklearnej Rosji.

Eksperci podkreślają jego strategiczne znaczenie i wysoki poziom bezpieczeństwa, wskazując na kluczową rolę w rosyjskich Strategicznych Siłach Rakietowych.

Nieuchwytny element rosyjskiej infrastruktury nuklearnej

Na nagranie pojazdu wsparcia nuklearnego zwrócił uwagę serwis Defence Blog, który zaznaczył, że może ono być jednym z nielicznych udokumentowanych przypadków 15T365. W sieci dostępnych jest zaledwie kilka zdjęć tego pojazdu i często mówi się o nim, jako o jednym z najbardziej nieuchwytnych elementów rosyjskiej infrastruktury nuklearnej.

W materiale opublikowanym przez grupę Exilenova+, która zajmuje się śledzeniem ruchu sprzętu wojskowego i wojsk na terenie Rosji i okupowanych terytoriów, widać, że pojazd przemieszcza się w towarzystwie konwoju składającego się z transporterów opancerzonych, a także innych wojskowych pojazdów eskortujących, co może wskazywać na jego strategiczne znaczenie i konieczność zapewnienia mu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Exilenova+ nie ujawniła źródła nagrania, ale poinformowała, że materiał został zweryfikowany za pomocą technik geolokalizacji wizualnej. Trudno jednoznacznie ocenić, czy faktycznie został wykonany 30 lipca 2025 r. i czy miało to miejsce w pobliżu bazy techniczno-remontowej należącej do 60. Dywizji Rakietowej 27. Gwardyjskiej Armii Rakietowej. Defence Express przypomina jednak, że „okolice Tatiszczewa to obszar, na którym znajduje się wiele wzmocnionych silosów rakietowych i który od lat stanowi jedno z kluczowych miejsc działania Strategicznych Sił Rakietowych”.

Tajemniczy pojazd 15T365 - co o nim wiadomo?

„Pojazd 15T365 jest przeznaczony do transportu, obsługi technicznej i przygotowania do instalacji głowic jądrowych na międzykontynentalnych pociskach balistycznych typu RS-24 „Jars” lub RS-12M „Topol-M”. Zazwyczaj oparty jest na podwoziu MZKT-7930 „Astrolog” – ciężkim, białoruskim podwoziu kołowym w układzie 8×8” – wyjaśniła grupa Exilenova+ na swoim kanale na platformie Telegram.

Pojazd wsparcia nuklearnego 15T365 to dość tajemnicza konstrukcja. Jego dokładna specyfikacja nie została ujawniona. Informacje dostępne w źródłach typu open-source sugerują jednak, że jest to specjalistyczna platforma transportowo‑serwisowa do głowic nuklearnych, zbudowana na podwoziu o układzie 8×8. Pojazd jest wyposażony w infrastrukturę do przygotowania i obsługi głowic termojądrowych systemów RS‑24 Jars i RS‑12M Topol‑M. Nie podano jego masy, zasięgu ani prędkości, ale podwozie MAZ‑543/7310 ma udźwig do kilkudziesięciu ton i zasięg kilku tysięcy kilometrów.