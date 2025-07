Australijski E-7A Wedgetail wspiera NATO z Polski. Pierwsza taka misja w naszym kraju

Jak przekazał 31 lipca wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X przez najbliższe tygodnie z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku operować będzie samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia E-7A Wedgetail Królewskich Sił Powietrznych Australii.

"Załogi E-7A będą wspierać działania NATO w ochronie przestrzeni powietrznej oraz koordynacji operacji lotniczych na wschodniej flance Sojuszu. To pierwsza misja E-7A realizowana z terytorium Polski. Samolot wyposażony w zaawansowany radar MESA zapewnia całodobowy nadzór oraz wspiera działania sojuszniczego lotnictwa taktycznego. Obecność tego samolotu w Polsce jest praktycznym wkładem Australii w bezpieczeństwo naszego regionu" - napisał wicepremier na platformie X.

Postanowienia szczytu NATO w Hadze

Obecna misja, zapowiedziana została podczas szczytu NATO w Hadze w czerwcu 2025 roku, i ma na celu wzmocnienie zdolności nadzoru i dowodzenia w regionie, szczególnie w kontekście trwającej agresji Rosji na Ukrainę. Samolot, wspierany przez maksymalnie 100 członków personelu Australijskich Sił Obronnych (ADF), ma działać w Polsce do listopada 2025 roku w ramach operacji Kudu. Jego zadaniem jest monitorowanie korytarzy powietrznych, szczególnie w pobliżu Polski, by zapewnić wczesne ostrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak rosyjskie ataki rakietowe, oraz ochronę kluczowych szlaków logistycznych dla pomocy Ukrainie. E-7A Wedgetail nie będzie wchodził w przestrzeń powietrzną Ukrainy, będzie wyłącznie oprował w przestrzeni NATO.

Boeing E-7A Wedgetail

Boeing E-7A Wedgetail to zaawansowany samolot wczesnego ostrzegania i kontroli (AEW&C – Airborne Early Warning and Control), oparty na platformie Boeing 737-700 NG, wyposażony w radar Multi-Role Electronically Scanned Array (MESA) firmy Northrop Grumman. Jest to jedno z najnowocześniejszych narzędzi zarządzania przestrzenią powietrzną na świecie, zdolne do jednoczesnego śledzenia celów powietrznych i morskich, koordynowania działań sił lotniczych, morskich i lądowych oraz zapewniania świadomości sytuacyjnej w czasie rzeczywistym. Królewskie Siły Powietrzne Australii (RAAF) eksploatują sześć takich maszyn, obsługiwanych przez 2. Eskadrę z bazy RAAF Williamtown.

E-7A Wedgetail wyróżnia się zdolnością do skanowania przestrzeni powietrznej w promieniu 360 stopni, co pozwala na wykrywanie celów na dużych odległościach, w tym nisko latających obiektów, takich jak drony czy pociski manewrujące. Jego radar MESA oraz zaawansowane systemy komunikacji umożliwiają koordynację działań sił sojuszniczych, co czyni go kluczowym elementem w operacjach NATO.