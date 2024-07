Co tam słychać ws. ustawy o wsparciu działań żołnierzy i funkcjonariuszy?

– Zakończyliśmy etap prac parlamentarnych nad ustawą, która zwiększa bezpieczeństwo państwa polskiego, zwiększa bezpieczeństwo żołnierzy i funkcjonariuszy niezłomnie strzegących naszej granicy, granicy UE, wschodniej flanki NATO. Myślę, że jeszcze raz warto podziękować wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który zabrał głos po głosowaniach.

Podkreślił, że „ta ustawa daje im większą szansę na użycie broni na określonych przepisami zasadach, daje dużo większe poczucie bezpieczeństwa niż kiedykolwiek”.

Przepisy ustawy przewidują możliwość użycia wojska do samodzielnych działań – nie tylko do wsparcia służb MSWiA – w czasie pokoju na terytorium kraju; wprowadzają pojęcie operacji wojskowej prowadzonej na terenie kraju w czasie pokoju. Zapewniają również pomoc prawną żołnierzom i funkcjonariuszom służb w razie postępowania związanego z użyciem przez nich broni; regulują także m.in. zasady zatrzymania żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową.

CO ŻOŁNIERZ MOŻE UCZYNIĆ „W CELU ODPARCIA BEZPOŚREDNIEGO ZAMACHU NA ŻYCIE…”?

Ustawa wprowadza też do Kodeksu karnego przepis, który wyłącza odpowiedzialność za czyny popełnione w określonych warunkach. Chodzi o użycie przez żołnierza lub funkcjonariusza broniącego granicy broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, jeżeli zostały one zastosowane m.in. w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, a także przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby. Warunkiem uznania, że takie działanie żołnierza lub funkcjonariusza nie jest przestępstwem, są okoliczności wymagające natychmiastowego działania.

CO LEWICA UWAŻA ZA „LICENCJĘ NA ZABIJANIE?

Ten przepis za kontrowersyjny uznały organizacje społeczne – m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, a także części polityków, zwłaszcza Lewicy. Jak oceniano, przepis jest źle skonstruowany, miałby stanowić swego rodzaju „licencję na zabijanie” i mógłby prowadzić do niekaralności żołnierzy i funkcjonariuszy za rzeczywiste poważne nadużycia. Zastrzeżenia do niektórych projektowanych przepisów zgłaszał też rzecznik praw obywatelskich.

Posłowie przyjęli w piątek sześć z ośmiu wprowadzonych przez Senat poprawek do ustawy. Zgodnie z zaakceptowanymi przez Sejm poprawkami decyzję o użyciu wojska do pomocy policji przekazuje się prezydentowi i premierowi. Poparcie obu izb zyskała także poprawka, zgodnie z którą żołnierz lub funkcjonariusz, który ubiega się w sądzie o obrońcę z urzędu, nie musi udowadniać, że nie stać go na poniesienie kosztów obrony.

Inna zaakceptowana poprawka określa zawartość wniosku Rady Ministrów o prowadzenie operacji wojskowej na terytorium kraju w czasie pokoju oraz postanowienia, które prezydent wydaje na podstawie tego wniosku. Kolejna - że operację można przedłużać wielokrotnie za zgodą Sejmu każdorazowo na maksymalnie 60 dni. Przyjęto też poprawkę zobowiązującą ministra obrony do przekazania marszałkom Sejmu i Senatu informacji o przebiegu operacji wojskowej na terytorium kraju w czasie pokoju w terminie 14 dni od jej zakończenia.

Każdy atak fizyczny na żołnierza czy strażnika granicznego powinien spotkać się odpowiednią reakcją - w skrajnym przypadku zabiciem agresora. Użycie broni na granicy powinno być jednak podstawą uczciwego procesu wyjaśnienia.Bezpodstawne, nadgorliwe i nieproporcjonalne używanie… https://t.co/7qlZ4ePYMK— Tomasz Janusz (@TomaszJanusz) July 25, 2024