Chorwacja stawia na Tatrę. Nowe ciężarówki wzmocnią zdolności logistyczne armii

Decyzja Ministerstwa Obrony Republiki Chorwacji o pozyskaniu ponad 400 pojazdów ciężarowych Tatra to kluczowy krok w modernizacji ich sił zbrojnych. Dotychczasowa flota logistyczna, oparta w dużej mierze na starszych pojazdach produkcji jugosłowiańskiej, nie spełniała już współczesnych wymogów operacyjnych. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie chorwackiego ministerstwa obrony, przystąpienie do umowy ramowej ma zapewnić „szybszą realizację dostaw, obniży koszty zakupu, zwiększy możliwości współpracy oraz interoperacyjność z siłami sojuszniczymi, a także zapewni bardziej efektywny dostęp do wsparcia logistycznego”.

Chorwacja, ze względu na swoje zróżnicowanie geograficzne, stawia wysokie wymagania pojazdom ciężarowym. Podwozie Tatra z centralną rurą nośną i wahliwymi półosiami jest znane z doskonałej sprawności w terenie, nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Pozyskanie tego sprzętu umożliwi Chorwackim Siłom Zbrojnym „szybkie i bezpieczne wykonywanie zadań, od logistyki wojskowej po wsparcie doraźne”. Formalne przystąpienie do umowy oraz zawarcie kontraktu wykonawczego nastąpi w najbliższych tygodniach, a dostawa pierwszej partii sześciu pojazdów jest planowana jeszcze w bieżącym roku. Cały projekt ma zostać zrealizowany do 2030 roku.

Międzynarodowa współpraca i korzyści dla NATO i UE

Przystąpienie Chorwacji do umowy ramowej, zawartej pierwotnie w ubiegłym roku przez Ministerstwo Obrony i Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej i spółkę Tatra Defense Systems, stanowi przykład efektywnej międzynarodowej współpracy w dziedzinie zbrojeń. Jak zaznaczył Wojciech Grzonka, prezes zarządu Czechoslovak Group Polska,

„Przystąpienie Chorwacji, państwa należącego do Unii Europejskiej i NATO, do umowy ramowej dotyczącej zakupu pojazdów ciężarowych Tatra dowodzi, że międzynarodowa współpraca przy realizacji projektów zbrojeniowych może przynosić korzyści wszystkim stronom”.

Umowa ramowa z Tatra Defense Systems jest otwarta na przystąpienie przez inne państwa, co umożliwia zainteresowanym krajom uzyskanie korzystnych warunków pozyskania pojazdów. Już w grudniu 2024 roku do umowy formalnie przystąpiła Republika Słowacka, deklarując plan zakupu do 250 pojazdów. Taki model współpracy zapewnia użytkownikom kompatybilność z flotami pojazdów innych państw, a także pozwala korzystać z efektu skali, co przekłada się na niższe koszty i efektywniejsze wsparcie logistyczne. Realizacja wspólnych zakupów zwiększa również interoperacyjność sił zbrojnych w ramach UE i NATO.

Czechoslovak Group: Otwartość na polską współpracę przemysłową

Czechoslovak Group (CSG), do której należą spółki działające pod marką Tatra Defence, aktywnie poszukuje możliwości współpracy z innymi krajami. Wojciech Grzonka podkreślił, że CSG to „przedsiębiorstwo w najwyższym stopniu zorientowane na współpracę i otwarte na wdrążenie różnych modeli biznesowych”. W kontekście polskiego rynku, Grzonka zaznaczył: „Pojazdy ciężarowe Tatra oferują wyjątkowe właściwości w zakresie mobilności i stabilności jazdy i doskonale spisują się nawet w najtrudniejszym terenie. Decyzja podjęta przez Chorwację pokazuje, że nowoczesne siły zbrojne potrzebują takich rozwiązań. Proponujemy je również Siłom Zbrojnym RP i jesteśmy gotowi na bardzo głęboką współpracę przemysłową z polskimi firmami, sięgająca aż po lokalizację produkcji na terenie Polski”.

W skład grup kapitałowej Czechoslovak Group wchodzą trzy spółki działające pod wspólną marką TATRA DEFENCE:

Tatra Defence Vehicle (TDV): specjalizuje się w rozwoju, produkcji, remontach i modernizacji kołowych pojazdów opancerzonych i specjalnych (np. Pandur 8×8, Titus, Tadeas) oraz w produkcji kabin pancernych i nadbudówek specjalnych.

Tatra Defence Systems (TDS): zapewnia serwis, wsparcie techniczne i systemowe, szkolenia oraz integrację nadbudówek; jest wyłącznym dostawcą podwozi i pojazdów Tatra dla Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej i innych krajów partnerskich UE.

Tatra Defence Projects (TDP): koncentruje się na działaniach projektowych i strategicznej współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz zarządza kompleksowymi programami w ramach portfolio TATRA DEFENCE.

Spółki te, choć są odrębnymi podmiotami prawnymi, ściśle współpracują z producentem samochodów Tatra Trucks, oferując kompleksowe rozwiązania w dziedzinie lądowego sprzętu wojskowego. Motto marki – „Siła, mobilność, bezpieczeństwo” – odzwierciedla wartości, które przyświecają ich działalności.