Carpathian Vipers przeszedł testy przed Air Policing. Będzie chronił przestrzeń powietrzną państw nadbałtyckich

Rumunia skieruje do państw nadbałtyckich (nie mają one własnych sił powietrznych) cztery myśliwce F-16 Fighting Falcon, ich obsługę techniczną oraz stu żołnierzy wojsk lądowych. Oddział Carpathian Vipers będzie stacjonował na Litwie. Portal podał, że przeszedł już przez przedmisyjne testy w 86. bazie lotniczej Borcea w Fetești, gdzie stacjonuje 53. Eskadra Myśliwska, składająca się z 17 samolotów F-16 zakupionych od Portugalii.

DefensRomania poinformował, że „W okresie 03-06.03.2025 r. w 86. Bazie Lotniczej Borcea odbyła się ocena pododdziału czterech wielozadaniowych samolotów myśliwskich F-16, które będą wykonywać misje policji powietrznej na litewskim teatrze działań wojennych. Żołnierze oddziału szkolili się, aby wykonywać misję na najwyższym poziomie”.

Rumunia ma już za sobą doświadczenie w wykonywaniu zadań wynikających z uczestnictwa w Air Policing. Podobny potencjał, do tego planowanego pod koniec roku, Rumuni użyli, również na Litwie, od kwietnia do lipca 2023 r. Wówczas był to pierwszy udział rumuńskich F-16 w międzynarodowej misji tego typu. Wcześniej rumuńskie lotnictwo strzegło przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, ale z użyciem myśliwców MiG-21 LanceR.

Podczas misji w 2023 r. rumuńskie myśliwce miały liczne „spotkania” z rosyjskim lotnictwem wojskowym. W tym roku, uwzględniając „gorącą” sytuację międzynarodową, Bukareszt spodziewa się, że „intensywność misji będzie co najmniej taka sama” jak w roku 2023. Kolejną misję dotyczącą obrony przestrzeni powietrznej państw sojuszniczych Rumunia przeprowadzi w Bułgarii.

Garda: Dr Tomasz Smura z Fundacji Puławskiego o NATO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

Rumunia modernizuje swoje siły zbrojne, w tym lotnictwo bojowe (Forțele Aeriene Române). Kupiła 17 używanych myśliwców F-16AM/BM od Portugalii, które zostały zmodernizowane do standardu MLU (Mid-Life Upgrade - ulepszenie w połowie życia). Pierwsze egzemplarze dostarczono w 2016 r., a ostatnie w 2020 r. Dzięki tej transakcji używane od lat 60. radzieckie MiG-21 LanceR, poszły do lamusa. W 2022 r. Rumunia podpisała umowę na zakup kolejnych 32 używanych F-16 od Norwegii. Bukareszt złożył również zamówienie na 32 F-35A, z planami zakupu kolejnych 16 sztuk w drugiej fazie. Pierwsze dostawy są planowane po 2030 r.