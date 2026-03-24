Brazylia przywraca do służby zmodernizowane czołgi Leopard 1A5BR, przedłużając ich żywotność o 15 lat.

Program modernizacyjny ma charakter pomostowy, jednocześnie trwają analizy dotyczące zakupu nowych pojazdów.

Dzięki wykorzystaniu krajowych rozwiązań technologicznych, Brazylia zmniejsza koszty i zwiększa niezależność logistyczną.

Nowe życie Leopardów 1A5BR

Forças Armadas Brasileiras 13 marca 2026 r. oficjalnie odebrała dwa pierwsze zmodernizowane czołgi Leopard 1A5, które przeszły remont w zakładach serwisowych w Santa Maria. To początek realizowanego od 2025 r. programu odnowy części floty pancernej w ramach Strategicznego Programu Wojsk Pancernych.

Jego celem jest wydłużenie eksploatacji Leopardów 1A5BR o około 15 lat, przy zachowaniu kluczowych zdolności bojowych, takich jak mobilność, siła ognia, czy zdolność do działań uderzeniowych. W tym czasie brazylijska arma planuje wybór nowego czołgu podstawowego. Program obejmuje 52 czołgi Leopard 1A5BR. W 2026 r. planowane jest odnowienie pięciu egzemplarzy, informuje Army Recognition.

Pierwsze zmodernizowane jednostki trafiły do Centrum Szkolenia Wojsk Pancernych oraz 1. Pułku Czołgów. Będą wykorzystywane zarówno w szkoleniu załóg, obejmującym prowadzenie pojazdu, obsługę wieży i systemów kierowania ogniem, jak i w ćwiczeniach taktycznych. Ich powrót do służby ma ograniczyć braki sprzętowe i poprawić gotowość jednostek.

Program modernizacyjny ma charakter pomostowy. Równolegle trwają analizy dotyczące zakupu nowych pojazdów, takich jak CV90, CV90120, Sabra czy VT5. Według Army Recognition cały program modernizacji wojsk pancernych może przekroczyć wartość 30 mld reali i zakłada pozyskanie ponad 2 tys. pojazdów do 2040 r.

Według Army Recognition proces modernizacji jednego czołgu trwa co najmniej dwa miesiące. Rozpoczyna się od szczegółowej diagnostyki technicznej, po której następują prace naprawcze obejmujące kadłub i wieżę. Wymieniane lub regenerowane są zużyte elementy mechaniczne, elektroniczne i konstrukcyjne.

Serwis Zona Militar zwraca natomiast uwagę, że istotnym elementem programu jest wykorzystanie krajowych rozwiązań technologicznych. W program zaangażowani są wyspecjalizowani technicy oraz inżynierowie wojskowi, którzy opracowują także krajowe zamienniki części, ograniczając zależność od importu, zmniejszając tym samym koszty i jednocześnie zwiększając niezależność logistyczną brazylijskiej armii - największej armii w Ameryce Południowej. Po zakończeniu prac Leopardy przechodzą serię testów. Sprawdzane są m.in. osiągi silnika, układ kierowniczy, hamulce oraz uzbrojenie. Dopiero po pozytywnym przejściu wszystkich prób czołgi wracają do jednostek liniowych.

Brazylia stawia na sprawdzony sprzęt

Leopard 1A5BR to niemiecki czołg podstawowy wprowadzony do służby w Brazylii w 2009 r. i nabyty na mocy umowy z 2006 r. obejmującej zakup 250 używanych czołgów Leopard 1A5. Warto tu zaznaczyć, że nie były to pierwsze Leopardy w Forças Armadas Brasileiras. W latach 90. Brazylijczycy wdrożyli do służby 128 Leopardów 1A1 z Belgii, oznaczonych jako Leopard 1A1BR. Te wiekowe maszyny były jednak stopniowo wycofane z eksploatacji liniowej i zastępowane przez Leopardy 1A5BR.

Czołgi tego typu ważą około 42 ton, napędzane są silnikiem o mocy 830 KM i mogą pokonać do 600 km. Uzbrojenie stanowi armata kalibru 105 mm oraz karabiny maszynowe, a system kierowania ogniem umożliwia działanie także w nocy. Mimo wieku Leopardy pozostają kluczowym elementem sił pancernych Brazylii, szczególnie w południowej części kraju, gdzie skoncentrowana jest większość ciężkich jednostek.