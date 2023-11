Bezrobotni, zadłużeni i starający się o rosyjskie obywatelstwo, czyli przymusowi „ochotnicy”, którzy mają uzupełnić braki osobowe na froncie

oprac. abe 11:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na frontach w Ukrainie zastój. Obie strony prowadzą działania, ale w ograniczonym zakresie. O impasie na froncie wspominał niedawno naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walery Załużny. Innego zdania jest Wołodymyr Zełenski uważający, że nie ma mowy o impasie na froncie, bo Ukraina była w tej wojnie w znacznie trudniejszej sytuacji. Rosjanie jakoś nie wykorzystują obecnej sytuacji. Możliwe, że z bardzo prozaicznych powodów: brakuje chętnych do wojaczki. Do wojska wcielani są przymusowo tzw. dobrowolcy, czyli ochotnicy. Jakoby nawet do 400 tys. rubli kosztuje „reklamacja” od aktywnego uczestnictwa w SWO (specjalnej operacji wojskowej).

i Autor: pixabay.com