Generalskie awanse w Wojsku Polskim. Generał Maciej Klisz - generałem broni Wojska Polskego

W czwartek, 14 sierpnia, o godz. 14 na dziedzińcu Belwederu odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego nominacji generalskich w Siłach Zbrojnych RP. Prezydent podkreślił, że to święto każdego polskiego żołnierza, ale także „całej naszej narodowej wspólnoty, całego polskiego narodu, który staje dzisiaj i jutro we wdzięczności dla polskich żołnierzy i polskich oficerów”.

"Tych nominacji bardzo panom generałom gratuluję - są one dowodem tego, jaką niesiecie wartość dla naszej ukochanej ojczyzny" - zwrócił się Nawrocki do oficerów, zaznaczając, że są oni żołnierzami doświadczonymi i odważnymi.

Podkreślił, że przyjmują oni „nominacje w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie. W czasie, w którym dochodzi do pewnego przetasowania, zmiany potencjału sił na całej arenie międzynarodowej, geopolitycznej”

Lista awansowanych oficerów Wojska Polskiego

Na podstawie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego na wyższe stopnie generalskie zostali mianowani następujący oficerowie:

Na stopień generała broni Wojska Polskiego:

Generał dywizji Maciej Klisz – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych;

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego:

Generał brygady Mirosław Polakow – Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO);

Generał brygady Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

Generał brygady Krzysztof Zielski – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego:

Pułkownik Norbert Chojnacki – Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego;

Pułkownik Mariusz Kubarek – Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON;

Pułkownik Mieczysław Malec – Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE;

Pułkownik Wacław Samocik – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej;