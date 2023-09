Atak na polskiej granicy. Pograniczników obrzucono kamieniami

Straż graniczna codziennie raportuje o incydentach na granicy. Jak wynika ze statystyk, od początku 2023 roku, doszło do ponad 20 tysięcy prób przedostania się na teren naszego kraju. Pokazują to również dokładne dane: W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, a w sierpniu - blisko 2,8 tys. Zatrzymywani w tym roku na granicy cudzoziemcy pochodzili z 52 krajów.

Warto przypomnieć, że na granicy z Białorusią postawiono zaporę, która ma ponad 180 kilometrów długości. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy, a centrum nadzoru gdzie są analizowane, monitorowane na bieżące dane z bariery elektronicznej jest w Białymstoku w Podlaskim Oddziale SG.

Z podobnymi incydentami musi się zmagać łotewska straż graniczna. Tam również imigrantom pomagają białoruskie służby, które rozcięły ogrodzenie specjalnie, aby uchodźcy mogli mieć możliwość wtargnięcia na teren Łotwy. Tamtejsi pogranicznicy szybko jednak zareagowali. O tym incydencie pisaliśmy kilka tygodni wcześniej: Incydent na granicy Łotwy z Białorusią. Zdecydowana reakcja