Antoni Macierewicz w Karpaczu o tym, którą część Europy Rosja chce zdominować

Antoni Macierewicz przekonywał, że według przyjętej przez Rosję doktryny państwo to dąży do „dominacji w tej części Europy, która nie będzie zdominowana przez Niemcy”.

– To nie ulega wątpliwości. Różnie jest to przywoływane przez stanowisko rosyjskie, ale generalnie rzecz biorąc mowa o terenie nowego zakresu opanowana Ukrainy, ale także zdominowania przez wojsko pozostałych terytoriów, w tym także przynajmniej 50 kilometrów Polski.

W jego opinii rosyjska koncepcja dominacji jest „aprobowane de facto, choć w różny sposób, na różnym poziomi przez polityków i publicystów niemieckich, którzy realizowali dominację niemiecko-rosyjską w latach 2007-2014”.

– To była realizacja zarówno w wymiarze gospodarczym, politycznym i w wymiarze militarnym. Rok 2014 zawiesił to działania, ale dziś, zwłaszcza publicyści, ale też niektórzy politycy, wracają, po zawarciu układu przerywającego obecną wojnę, do sojuszy z Federacją Rosyjską. Taki jest kierunek polityki niemieckiej.

Poseł PiS i wiceprezes tej partii podkreślił mocno „fenomen” walki, którą prowadzą Ukraińcy z Rosją.

– Nigdy w przeciągu ostatnich kilkuset lat naród ukraiński nie walczył w sposób tak skuteczny, tak zdecydowany i tak zdeterminowany. Od czasów II wojny światowej Rosja nie była w sytuacja tak daleko idącego problemu militarnego, w jakim jest dziś dzięki determinacji narodu ukraińskiego.

W pierwszym dniu Forum jego uczestnikiem był także Mateusz Morawiecki. Wystąpił w panelu „Gospodarczy Nowy Ład w Europie ”. Wypowiedział się w tzw. kwestii obronności.

Według b. premiera nie bez znaczenia jest też wzrost wydatków na obronność który pozwoliłby Europie na obronę przed ewentualną rosyjską agresją. Tu ogromne znaczenie ma przeznaczanie przez kraje NATO na ten cel do najmniej 3 proc. PKB.

– To dzisiejsza triada polityk – próba pogoni za USA w wyścigu sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, uczących się maszyn. Jednoczenie dbanie o zielony ład i klimat oraz dbanie o nasze bezpieczeństwo przynajmniej na takim poziomie, byśmy za 5-10 lat byli w stanie się bronić bez Stanów Zjednoczonych…

W panelu poświęconym medycynie pola walki w systemie opieki zdrowotnej spotkać mają się m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera i b. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak.

W środę w obradach Forum uczestniczyć będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier - minister obrony narodowej.

Jak podkreślają organizatorzy Forum jest „jednym z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej”. Forum Ekonomiczne organizowane jest w Karpaczu od czterech lat (wcześniej odbywało się w Krynicy Zdroju). W trzydniowych obradach (3-5 września) uczestniczyć ma 6 tys. gości. Przewidziano ok. 500 debat. Nie tylko – jak widać – stricte ekonomicznych. Forum organizuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.