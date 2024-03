11 marca zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Dla pokazania Stanom Zjednoczonym jedności polskich sił politycznych

A po posiedzeniu prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk polecą do Waszyngtonu, by we wtorek (12 marca) spotkać się w Białym Domu z prezydentem USA, Joe Bidenem. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent zapowiedział w we wtorek (6 marca).

i Autor: JACEK DOMINSKI/REPORTER