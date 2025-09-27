Produkcja się nie zatrzymuje. Rosja z kolejną partią myśliwców Su-35S

Karolina Modzelewska
2025-09-27 12:00

Rosyjski koncern Rostiech 24 września 2025 r. potwierdził dostawę nowej partii myśliwców wielozadaniowych Su-35S do rosyjskiego ministerstwa obrony. Maszyny, wyprodukowane przez Zjednoczoną Korporację Lotniczą (UAC), zasiliły Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej i według opublikowanych informacji, wcześniej przeszły pełne testy naziemne oraz w locie. To kolejna już w 2025 r. dostawa tych maszyn.

„Samoloty generacji 4++ przeszły pełny cykl prób fabrycznych, zostały odebrane przez personel techniczny i przetestowane przez pilotów Ministerstwa Obrony Rosji w różnych trybach eksploatacyjnych” - przekazał Rostiech w oświadczeniu. „Zespół napędowy oparty na nowych silnikach z cyfrowym systemem sterowania i wektorem ciągu pozwala znacząco poprawić osiągi lotne oraz właściwości manewrowe maszyny” - dodano.

Modernizacja mimo sankcji

Prezes UAC, Wadim Badiecha podkreślił, że: „Produkcja uzbrojenia o wysokim popycie w ramach państwowego programu zamówień obronnych jest zadaniem priorytetowym dla Zjednoczonej Korporacji Lotniczej”. Podkreślił również: „W tym roku produkcja praktycznie wszystkich tego typu wyrobów zostanie zwiększona i z tego powodu nadal modernizujemy nasze moce wytwórcze”.

Według deklaracji Rostiechu linie produkcyjne pracują pełną parą, aby sprostać zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez rosyjskie ministerstwo obrony. Tylko w 2025 roku odnotowano kilka dostaw nowych myśliwców Su-35S do rosyjskich sił zbrojnych. Rosja co najmniej cztery partie Su-35S: pierwszą pod koniec marca, drugą w maju, trzecią pod koniec czerwca, a teraz czwartą w sierpniu. Zazwyczaj przekazywane są partie po kilka sztuk. Dostawy dowodzą jednak determinacji Moskwy, aby zachować przewagę w powietrzu, mimo presji sankcji i trwających napięć geopolitycznych.

Straty Su-35S na wojnie

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku do września 2025 roku rosyjskie siły powietrzne poniosły znaczące straty w samolotach Su-35S. Według różnych źródeł, w tym ukraińskich raportów i analiz niezależnych źródeł, Rosja straciła co najmniej 8 maszyn tego typu. 

  • Maj 2023: Dwa Su-35S zniszczone przez dostarczone przez USA pociski Patriot nad obwodem briańskim.
  • Wrzesień 2023: Su-35S zestrzelony przez rosyjski system S-300 w rejonie Tokmaku z powodu błędu w identyfikacji „swój-obcy”.
  • Luty 2024: Dwa Su-35S zestrzelone przez ukraińskie siły, co uznano za jeden z największych sukcesów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej od października 2022 roku.
  • Czerwiec 2025: jeden Su-35S.

Nowoczesny myśliwiec Rosjan

Maszyna uznawana za najnowocześniejszy myśliwiec czwartej generacji w rosyjskiej służbie, jest traktowana jako pomost pomiędzy starszą flotą Su-27 i Su-30 a samolotami piątej generacji Su-57. Wywodzi się z projektu Su-27, lecz została gruntownie przeprojektowana. Su-35S otrzymał m.in. kompozytowe elementy kadłuba, szklaną kabinę z nowoczesnymi wyświetlaczami oraz zmodernizowany system sterowania lotem, zmniejszono też jego widoczność radarową.

Silniki AL-41F1S z wektorowaniem ciągu pozwalają na dużą manewrowość i osiąganie prędkości naddźwiękowych bez użycia dopalaczy. Samolot wyposażono w radar Irbis-E typu PESA, który według danych producenta wykrywa cele na dystansie nawet 350–400 km. Dodatkowo systemy walki radioelektronicznej zwiększają jego szanse przetrwania w rejonach nasyconych nowoczesną obroną przeciwlotniczą. Su-35S może osiągnąć prędkość 2,25 Mach (około 2400 km/h) na dużej wysokości i 1,1 Mach na poziomie morza. Zasięg wynosi około 3600 km z dodatkowymi zbiornikami paliwa, a promień działania bojowego to około 1600 km, z pułapem operacyjnym do 18 000 m. Wektorowanie ciągu umożliwia wykonywanie złożonych manewrów, takich jak „Kobra Pugaczowa”, dając przewagę w walce manewrowej.

