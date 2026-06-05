Polskie siły tworzą dwie jednostki wojskowe. Z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu poleciały myśliwce F-16. Z kolei 41. Baza Lotnictwa Szkolnego z Dęblina skierowała do Finlandii samoloty szkolno-treningowe M-346 Bielik. Polskim komponentem dowodzi ppłk pil. Krzysztof Poręba. Polacy stacjonują w fińskiej bazie Tikkakoski. Na tym samym lotnisku operują też Hiszpanie na myśliwcach EF-18 Hornet. W powietrzu nasi piloci będą współdziałać z gospodarzami oraz sojusznikami stacjonującymi podczas ćwiczenia w Finlandii.

Przerzut logistyczny zakończony

Loty nad Skandynawią poprzedziła operacja logistyczna w kraju. Przerzut personelu technicznego i ton specjalistycznego wyposażenia wymagał dokładnego zaplanowania. Cały polski sprzęt i ludzie dotarli do Finlandii bezpiecznie i na czas, osiągając pełną gotowość przed startem fazy lotnej. W całych manewrach weźmie udział łącznie ponad 150 statków powietrznych z państw NATO.

Przez najbliższe dni będziemy latać w ramach połączonych operacji powietrznych COMAO. Scenariusze tych misji wynikają wprost z założeń kolektywnej obrony. Dla nas to okazja, żeby w realnym działaniu zgrać procedury z innymi państwami NATO i sprawdzić naszą interoperacyjność – mówi ppłk pil. Krzysztof Poręba.

Ramstein Flag 2026

Dowództwo Sił Powietrznych NATO (Allied Air Command, AIRCOM) przeprowadzi ćwiczenie Ramstein Flag 2026 (RAFL26) w dniach od 8 do 19 czerwca 2026 r. W swojej trzeciej edycji to zakrojone na szeroką skalę, wielodomenowe ćwiczenie ma na celu wzmocnienie odstraszania oraz obrony zbiorowej Sojuszu. Od momentu jego zainicjowania w 2024 r., tegoroczna edycja będzie pierwszą, w której AIRCOM samodzielnie pokieruje całym przedsięwzięciem - informowało już wcześniej AIRCOM w komunikacie.

Manewry nawiązują do tradycji ćwiczeń typu „Flag”, zapoczątkowanych w 1975 roku. Zakładają realistyczne scenariusze walki, w których siły NATO dzielone są na strony „Blue” (sojusznicze) i „Red” (przeciwnik). W symulacjach wykorzystywane są zaawansowane systemy obrony powietrznej.

W tegorocznej edycji udział weźmie 19 państw, a działania będą prowadzone w ponad 15 lokalizacjach. Gospodarzami ćwiczeń są m.in. Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Hiszpania. NATO planuje użycie ponad 150 statków powietrznych, w tym samolotów bojowych, maszyn wsparcia oraz systemów takich jak AWACS i bezzałogowe RQ-4D. Każdego dnia ma zostać wykonanych około 150 lotów.

„Ramstein Flag 2026 obejmie obszar od najbardziej wysuniętych na północ regionów Norwegii po południowe krańce Hiszpanii” - przekazał generał porucznik Jason Hinds, dowódca Allied Air Command. „Ćwiczenie odzwierciedla nasze trwałe zobowiązanie do zapewniania zdolności powietrznych i kosmicznych, których Sojusz potrzebuje każdego dnia. Koncentrując się na obecnych i przyszłych zagrożeniach, doskonaleniu taktyki oraz integracji, nadal wzmacniamy nasze wspólne odstraszanie” - dodał.

Na podstawie informacji prasowej 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny