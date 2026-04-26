NATO organizuje największe w historii ćwiczenia lotnicze Ramstein Flag 2026, angażując 19 państw i ponad 150 samolotów.

Manewry odbędą się w czerwcu 2026 roku na terenie niemal całej Europy, od Norwegii po Hiszpanię, testując zintegrowaną obronę powietrzną.

Celem ćwiczeń jest wzmocnienie odstraszania i obrony zbiorowej Sojuszu. Jakie innowacje wprowadzi NATO, aby sprostać przyszłym zagrożeniom?

Ramstein Flag 2026 odbędzie się już niedługo

„Dowództwo Sił Powietrznych NATO (Allied Air Command, AIRCOM) przeprowadzi ćwiczenie Ramstein Flag 2026 (RAFL26) w dniach od 8 do 19 czerwca 2026 r. W swojej trzeciej edycji to zakrojone na szeroką skalę, wielodomenowe ćwiczenie ma na celu wzmocnienie odstraszania oraz obrony zbiorowej Sojuszu. Od momentu jego zainicjowania w 2024 r., tegoroczna edycja będzie pierwszą, w której AIRCOM samodzielnie pokieruje całym przedsięwzięciem” - przekazało AIRCOM w komunikacie.

Manewry nawiązują do tradycji ćwiczeń typu „Flag”, zapoczątkowanych w 1975 roku. Zakładają realistyczne scenariusze walki, w których siły NATO dzielone są na strony „Blue” (sojusznicze) i „Red” (przeciwnik). W symulacjach wykorzystywane są zaawansowane systemy obrony powietrznej.

W tegorocznej edycji udział weźmie 19 państw, a działania będą prowadzone w ponad 15 lokalizacjach. Gospodarzami ćwiczeń są m.in. Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Hiszpania. NATO planuje użycie ponad 150 statków powietrznych, w tym samolotów bojowych, maszyn wsparcia oraz systemów takich jak AWACS i bezzałogowe RQ-4D. Każdego dnia ma zostać wykonanych około 150 lotów.

„Ramstein Flag 2026 obejmie obszar od najbardziej wysuniętych na północ regionów Norwegii po południowe krańce Hiszpanii” - przekazał generał porucznik Jason Hinds, dowódca Allied Air Command. „Ćwiczenie odzwierciedla nasze trwałe zobowiązanie do zapewniania zdolności powietrznych i kosmicznych, których Sojusz potrzebuje każdego dnia. Koncentrując się na obecnych i przyszłych zagrożeniach, doskonaleniu taktyki oraz integracji, nadal wzmacniamy nasze wspólne odstraszanie” - dodał.

NATO korzysta ze swoich doświadczeń

Kluczowe elementy szkolenia obejmują przeciwdziałanie systemom antydostępowym (C-A2AD), zintegrowaną obronę powietrzną i przeciwrakietową (IAMD) oraz koncepcję elastycznego użycia sił (ACE). Duży nacisk położono także na wymianę danych między sojusznikami i integrację działań w wielu domenach - powietrznej, morskiej i lądowej.

Ćwiczenia mają również pozwolić na wykorzystanie doświadczeń z operacji Enhanced Vigilance Activity, w tym misji Eastern Sentry i Arctic Sentry. NATO chce w ten sposób udoskonalić procedury i zwiększyć gotowość do reagowania w scenariuszach związanych z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

„Wraz z uruchomieniem działań Enhanced Vigilance Activity (eVA) Eastern Sentry we wrześniu 2025 r. oraz eVA Arctic Sentry w lutym 2026 r., RAFL26 stanowi okazję do konsolidacji zdobytych doświadczeń oraz doskonalenia taktyk, technik i procedur w odpowiedzi na ewoluujące zagrożenia. Poprzez zaawansowane szkolenie i promowanie innowacyjności ćwiczenie potwierdza ciągłe zaangażowanie NATO w zapewnianie wspólnego bezpieczeństwa i stabilności. W połączeniu z działaniami Enhanced Vigilance Activities, RAFL26 ukazuje przejście AIRCOM od tradycyjnej misji Air Policing do wielodomenowej obrony powietrznej, wzmacniając rozproszoną postawę NATO wobec różnorodnych zagrożeń powietrznych” - wyjaśniło AIRCOM.

Garda - Gen. Nowak o F-35

Ramstein Flag 2026 pokazuje rosnącą rolę sił powietrznych i kosmicznych w strategii Sojuszu oraz przejście od klasycznego Air Policing do wielodomenowej obrony powietrznej. Wspólne szkolenie ma poprawić koordynację dowodzenia i zdolność do działania w dynamicznym środowisku zagrożeń.