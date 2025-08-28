Konferencja prasowa szefa MON po katastrofie w Radomiu. Kosiniak-Kamysz: AirShow w tym roku zostaje odwołany

Katastrofa podczas prób do AirShow Radom

W czwartek, 28 sierpnia podczas prób do AirShow Radom rozbił się myśliwiec F-16, za którego sterami siedział doświadczony pilot i lider Tiger Demo Team Poland mjr Maciej "Slab" Krakowian. Na miejsce skierowano służby do zabezpieczenia miejsca, a także wdrożenia wszystkich niezbędnych po katastrofie procedur. Na miejsce udali się również szef MON i przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas zorganizowanej w późnych godzinach wieczornych konferencji głos zabrał m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Dzisiaj w Radomiu, podczas przygotowań do Air Show, które miało się odbyć w najbliższy weekend, po godzinie 19.00 doszło do wypadku lotniczego, w wyniku którego śmierć poniósł major pilot Maciej Krakowian – wspaniały lotnik, wspaniały żołnierz Wojska Polskiego, służący w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był wieloletnim uczestnikiem różnego rodzaju pokazów, nienagannie pełnił służbę, wspaniale oddany obowiązkom, Wojsku Polskiemu i swoim kolegom. Chciałem w imieniu władz państwowych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz całej wspólnoty Wojska Polskiego, ale też - myślę - nas wszystkich, złożyć rodzinie, najbliższym i przyjaciołom wyrazy najgłębszego współczucia i uszanowania. Łączymy się w bólu i modlitwie" - mówił podczas konferencji szef MON.

Kosiniak Kamysz przekazał również, że AirShow w tym roku zostaje odwołany. "O wszystkich innych sprawach związanych z organizacją będą informować organizatorzy na swoich stronach" - podkreślił. Dodał również, że wszystkie przyczyny zaistniałej katastrofy lotniczej zostaną wyjaśnione.

Mjr Maciej "Slab" Krakowian był doświadczonym pilotem

Podczas konferencji głos zabrał również Inspektor Sił Powietrznych gen. Ireneusz Nowak. "Bycie pilotem myśliwskim to spełnienie marzeń i realizacja pasji. Ale jak brutalnie pokazało dzisiaj życie, za tą pasję czasami niektórym z nas przychodzi zapłacić najwyższą cenę" - mówił. "Środowisko pilotów, szczególnie pilotów F-16, jest bardzo małym środowiskiem. Wszyscy się znamy, wszyscy latamy razem ze sobą. Maciek był nie tylko świetnym pilotem. Miał ogromny potencjał, widzieliśmy w nim przyszłego dowódcę lotniczego. Chcieliśmy, żeby rozwijał swoją karierę nie tylko lotniczą, ale również wojskową. Dzisiaj te wszystkie marzenia, nasze oczekiwania zostały brutalnie przerwane. Paradoksem i ironią losu jest to, że stało się to święto lotnictwa. Przyłączam się do kondolencji. Zrobimy wszystko, aby otoczyć opieką rodzinę, aby ulżyć im w tym ciężkim czasie" - podkreślił.

Jak już informowaliśmy, Mjr Maciej "Slab" Krakowian był pilotem wojskowym z ogromnym doświadczeniem, który nieco ponad miesiąc temu uhonorowany został prestiżową nagrodą „As the Crow Flies Trophy” na międzynarodowych pokazach lotniczych Royal International Air Tattoo 2025 w Wielkiej Brytanii. Na co dzień mjr Krakowian służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.