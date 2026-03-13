Amerykański samolot KC-135 rozbił się nad Irakiem podczas operacji Epic Fury, mającej na celu uderzenie w infrastrukturę Iranu.

W katastrofie zginęło czterech z sześciu członków załogi, a przyczyny zdarzenia nie były związane z atakiem wroga.

Utrata maszyny, kluczowej dla tankowania w powietrzu, może wpłynąć na dalsze działania USA w regionie.

Amerykanie utracili latającą cysternę KC-135

CENTCOM poinformował o utracie amerykańskiego samolotu tankowania powietrznego Boeing KC‑135 Stratotanker podczas misji wojskowej na Bliskim Wschodzie. Zdarzenie miało miejsce w trakcie operacji Epic Fury. Według wstępnych informacji w incydencie uczestniczyły dwa samoloty. Amerykańskie dowództwo zaznaczyło, że do zdarzenia doszło w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez siły sojusznicze. Według przekazanych informacji jeden z samolotów spadł w zachodniej części Iraku, natomiast druga maszyna bezpiecznie powróciła na lotnisko.

"Dowództwo United States Central Command jest świadome utraty amerykańskiego samolotu tankowania powietrznego Boeing KC-135 Stratotanker. Do incydentu doszło w sojuszniczej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epic Fury, a działania ratunkowe są w toku. W zdarzeniu uczestniczyły dwa statki powietrzne. Jeden z nich spadł w zachodnim Iraku, a drugi bezpiecznie wylądował" - przekazał CENTCOM 12 marca br.Amerykańskie dowództwo podkreśliło, że wstępne ustalenia nie wskazują, aby przyczyną zdarzenia był atak przeciwnika lub ostrzał ze strony własnych sił. "Nie było to spowodowane ostrzałem ze strony przeciwnika ani ogniem własnym" - zaznaczono. CENTCOM zapowiedział publikację kolejnych informacji, gdy tylko będą dostępne. Priorytetem pozostaje obecnie akcja ratunkowa oraz ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia.

W piątek, 13 marca Amerykanie opublikowali więcej szczegółów na temat zdarzenia. Wyjaśniono, że doszło do niego około godziny 14:00 czasu wschodniego. "Czterech z sześciu członków załogi znajdujących się na pokładzie maszyny zostało potwierdzonych jako zmarli, podczas gdy działania ratownicze są kontynuowane. Okoliczności incydentu są przedmiotem dochodzenia. Utrata samolotu nie była jednak spowodowana ostrzałem przeciwnika ani tzw. ogniem własnym. Tożsamości żołnierzy zostaną ujawnione dopiero 24 godziny po powiadomieniu najbliższych" - przekazano.

Rola KC-135 w operacji Epic Fury

KC-135 Stratotanker jest podstawowym samolotem tankowania powietrznego Sił Powietrznych USA, kluczowym dla utrzymania długotrwałej obecności lotnictwa nad rejonem działań. W ramach operacji Epic Fury, szeroko zakrojonej kampanii powietrzno-morskiej wymierzonej w militarną infrastrukturę Iranu, w regionie rozmieszczono dziesiątki tankowców KC‑135 i KC‑46, zapewniających możliwość długiego pozostania w powietrzu dla bombowców, myśliwców i maszyn rozpoznawczych. Bez stałego „mostu paliwowego” nad Bliskim Wschodem uderzenia na cele w głębi Iranu byłyby znacznie trudniejsze do przeprowadzenia. Z dotychczasowych, szczątkowych informacji wynika, że utracony KC‑135 wykonywał rutynowe zadanie w ramach tego właśnie łańcucha tankowania.