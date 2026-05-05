Znów świat usłyszał o dżihadystach z Boko Haram. Czad walczy z terrorystami

• W jakich aktach terroru „specjalizuje się” Boko Haram?
• Czy państwom Sahelu grozi klęska głodu?
• Jakie cele ideologiczne ma Boko Haram?
Afryka obecnie to epicentrum światowego terroryzmu?
Czadyjska Armia Narodowa poinformowała, że „znaczna liczba członków sekty została zneutralizowana”, a napastnicy ostatecznie zostali odparci. Boko Haram uważane jest w Czadzie za terrorystyczną, salaficką sektę religijną. Od dekad Afryka to epicentrum światowego terroryzmu, ideologicznie opartego przede wszystkim na ortodoksyjnie pojmowanym islamie.
Region jeziora Czad pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych punktów w Afryce Środkowej. Obok Boko Haram operuje tam również jego odłam - ISWAP (Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej). Grupy te finansują swoją działalność, wymuszając „podatki” od lokalnych społeczności rybackich i rolniczych. Zajmują się porywaniem dla okupu, brutalnie traktują cywilów. Imają się samobójczych zamachów.
Sytuację pogarszają blokady szlaków handlowych, a to – w ocenie organizacji humanitarnych - grozi klęską głodu w pasie Sahelu, i to już w nadchodzących miesiącach tego roku.
Grupy terrorystyczne zyskały pole do działania po tym, jak Mali i Niger opuściły międzynarodowe siły antyterrorystyczne, które jako tako hamowały aktywność Boko Haram oraz ISWAP. Ich brak wykorzystują ekstremiści. W państwach, w których uprawiają terror, lokalne siły zbrojne są zbyt silne, by islamiści mogli je pokonać, ale jednocześnie są za słabe, by mogły zlikwidować takie ugrupowania.
Boko Haram ma pod bronią co najmniej 30 tys. dżihadystów
Według ONZ w ostatnich piętnastu latach Boko Haram zabiło kilka tysięcy osób i zmusiło miliony do przesiedlenia. Obecnie aktywne jest w Nigerii, Kamerunie, Czadzie i Nigrze. W niektórych rejonach tych państw sprawuje faktyczną kontrolę.
Nie ma dokładnych danych o liczebności Boko Haram. Oficjalna nazwa tej sekty, dążącej do utworzenia w Afryce kalifatu, państwa opartego na islamskim fundamentalizmie, to Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad, co oznacza Sunnickie Zrzeszenie na rzecz Nawracania na Islam i Dżihadu” W codzienności posługują się nazwą Boko Haram, co oznacza mniej więcej „zachodnie zakazane”. Szacuje się, że w swoich szeregach ma co najmniej 30 tys. bojowników.
Sekta zaczynała w 2002 r. w Nigerii jako niewielkie ugrupowanie islamskich radykałów. Obecnie jest organizacją międzynarodową stanowiącą szczególne zagrożenie dla państwowości Republiki Czadu, jednego z najbiedniejszych krajów świata.
Dżihadyści tylko pogłębiają panującą tu nędzę. Przez walki z Boko Haram i wojnę w sąsiednim Sudanie Czad stał się jednym z największych obozów uchodźczych świata, co kompletnie rozwala i tak już słabą gospodarkę. Zapowiadana przez prezydenta Czadu Irdissa Déby’ego operacja przeciwko dżihadystom nie przyniosła przełomu. Wojsko utknęło w bagnach jeziora Czad, a Boko Haram nadal kontroluje kluczowe punkty przerzutowe…