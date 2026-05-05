Znów świat usłyszał o dżihadystach z Boko Haram. Czad walczy z terrorystami

• W jakich aktach terroru „specjalizuje się” Boko Haram?

• Czy państwom Sahelu grozi klęska głodu?

• Jakie cele ideologiczne ma Boko Haram?

Afryka obecnie to epicentrum światowego terroryzmu?

Czadyjska Armia Narodowa poinformowała, że „znaczna liczba członków sekty została zneutralizowana”, a napastnicy ostatecznie zostali odparci. Boko Haram uważane jest w Czadzie za terrorystyczną, salaficką sektę religijną. Od dekad Afryka to epicentrum światowego terroryzmu, ideologicznie opartego przede wszystkim na ortodoksyjnie pojmowanym islamie.

Region jeziora Czad pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych punktów w Afryce Środkowej. Obok Boko Haram operuje tam również jego odłam - ISWAP (Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej). Grupy te finansują swoją działalność, wymuszając „podatki” od lokalnych społeczności rybackich i rolniczych. Zajmują się porywaniem dla okupu, brutalnie traktują cywilów. Imają się samobójczych zamachów.

Sytuację pogarszają blokady szlaków handlowych, a to – w ocenie organizacji humanitarnych - grozi klęską głodu w pasie Sahelu, i to już w nadchodzących miesiącach tego roku.

Grupy terrorystyczne zyskały pole do działania po tym, jak Mali i Niger opuściły międzynarodowe siły antyterrorystyczne, które jako tako hamowały aktywność Boko Haram oraz ISWAP. Ich brak wykorzystują ekstremiści. W państwach, w których uprawiają terror, lokalne siły zbrojne są zbyt silne, by islamiści mogli je pokonać, ale jednocześnie są za słabe, by mogły zlikwidować takie ugrupowania.

Garda: Rafał Dutkiewicz - Platforma Bezpieczeństwa i Obronności Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Boko Haram ma pod bronią co najmniej 30 tys. dżihadystów

Według ONZ w ostatnich piętnastu latach Boko Haram zabiło kilka tysięcy osób i zmusiło miliony do przesiedlenia. Obecnie aktywne jest w Nigerii, Kamerunie, Czadzie i Nigrze. W niektórych rejonach tych państw sprawuje faktyczną kontrolę.

Nie ma dokładnych danych o liczebności Boko Haram. Oficjalna nazwa tej sekty, dążącej do utworzenia w Afryce kalifatu, państwa opartego na islamskim fundamentalizmie, to Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad, co oznacza Sunnickie Zrzeszenie na rzecz Nawracania na Islam i Dżihadu” W codzienności posługują się nazwą Boko Haram, co oznacza mniej więcej „zachodnie zakazane”. Szacuje się, że w swoich szeregach ma co najmniej 30 tys. bojowników.

Sekta zaczynała w 2002 r. w Nigerii jako niewielkie ugrupowanie islamskich radykałów. Obecnie jest organizacją międzynarodową stanowiącą szczególne zagrożenie dla państwowości Republiki Czadu, jednego z najbiedniejszych krajów świata.

Dżihadyści tylko pogłębiają panującą tu nędzę. Przez walki z Boko Haram i wojnę w sąsiednim Sudanie Czad stał się jednym z największych obozów uchodźczych świata, co kompletnie rozwala i tak już słabą gospodarkę. Zapowiadana przez prezydenta Czadu Irdissa Déby’ego operacja przeciwko dżihadystom nie przyniosła przełomu. Wojsko utknęło w bagnach jeziora Czad, a Boko Haram nadal kontroluje kluczowe punkty przerzutowe…