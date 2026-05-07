Iran nie jest taki słaby, jak go przedstawia Biały Dom

• Iran przechowuje część swojej ropy na tankowcach.

• Sytuacja gospodarcza Iranu nie jest wcale tak tragiczna.

• Iran zachował trzy czwarte swojego potencjału rakietowego.

Jak podał dziennik, powołując się na amerykańskich urzędników, szacunki CIA przekazane Białemu Domowi wskazują, że Iran może przetrwać blokadę USA przez 90 do 120 dni – a może i dłużej – zanim stanie w obliczu poważnych trudności gospodarczych. Niektórzy uważają nawet, że jest to niedoszacowanie, jeśli Iranowi uda się eksportować ropę drogą lądową za pomocą kolei lub cystern (Iran może transportować surowiec przez Morze Kaspijskie do Rosji – Portal Obronny).

Iran przechowuje część swojej ropy na tankowcach, które w przeciwnym razie stałyby puste. Zmniejsza również przepływy w swoich polach naftowych, aby zapewnić ciągłość działania szybów.

– Sytuacja gospodarcza Iranu nie jest wcale tak tragiczna, jak twierdzą niektórzy – ocenił dla „Washington Post” jeden z informatorów.

Podobnie według dokumentu przedstawia się sytuacja Iranu pod względem posiadanych zapasów pocisków rakietowych. Według CIA Iran wciąż posiada 70 proc. rakiet i 75 proc. mobilnych wyrzutni. Poprzednie szacunki wywiadu mówiły o 50 proc., zaś wypowiedzi m.in. szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha wskazywały na znacznie większe uszczuplenie irańskiego arsenału.

Jeden z amerykańskich urzędników, z którymi rozmawiała dziennik, ocenił, że jego zdaniem zdolność Iranu do przetrwania długotrwałych trudności gospodarczych jest znacznie większa niż wynikałoby to z szacunków CIA.

– Przywódcy stali się bardziej radykalni, zdeterminowani i coraz bardziej pewni, że mogą przetrwać wolę polityczną USA i znosić represje wewnętrzne, aby powstrzymać wszelki opór w Iranie. Dla porównania, podobne reżimy trwają latami pod ciągłymi embargami i wojnami prowadzonymi wyłącznie z użyciem sił powietrznych.

Oceny CIA kontrastują z publicznymi wypowiedziami urzędników administracji Trumpa i samego prezydenta, którzy w ostatnich dniach malowali obraz irańskiej gospodarki bliskiej zapaści.

W wywiadzie dla Fox News (22 kwietnia) Donald Trump mówił m.in., że Iran jest wykończony finansowo, że każdy dzień blokady Cieśniny Ormuz kosztuje Teheran circa pół miliarda dolarów. Trump dawał do zrozumienia, że Iran jest w katastrofalnej kondycji finansowej, bo dochodzą słuchy, że ma problemy nawet z wypłacaniem żołdu swoim żołnierzom.

Kilka zdań komentarza

Służby swoje, a prezydent swoje. Może mu teraz nie w smak, że kilkakrotnie ogłaszał zwycięstwo nad Iranem, a ten jakoś nie wygląda na znokautowanego? Aż się prosi, by przypomnieć słowa Marka Twaina w kontekście tych deklaracji zwycięstwa: „Wiadomości o mojej śmierci były mocno przesadzone”.

Niestety, wiadomości raportowane przez CIA dotyczą geopolityki, a nie literata i literatury. Raporty wskazują, że wojna z Iranem może mieć nadal, a kto wie, czy nie większy niż dotychczas, destabilizujący wpływ na światową gospodarkę.

Nie tak dawno, bo 5 maja, Trump wyjawił, że liczy na zapaść irańskiej gospodarki, bo w ten sposób wygra wojnę z Iranem. Przyznał wówczas, że koszt gospodarczy wojny dla USA jest do tej pory znacznie niższy, niż oczekiwał. Spodziewał się, że jej skutkiem może być wzrost cen ropy do 200, a nawet 300 USD za baryłkę. Pod wieczór 7 maja baryłka Brent kosztowała tylko 101,66 USD.

Jeśli Iran będzie przetrzyma blokadę jeszcze przez parę miesięcy, to – jeśli raporty CIA są trafne – całkiem możliwe jest, że prognozy prezydenta Trumpa się sprawdzą… A jeśli doszłoby do tego, to należy mieć na uwadze słowa prezydenta, że będzie to „bardzo mała cena za pozbycie się broni jądrowej z rąk ludzi, którzy są naprawdę chorzy psychicznie”.

Według CIA po atakach USA Iran zachował około 70% swojego przedwojennego arsenału rakiet balistycznych▪️Analitycy uważają, że po atakach USA Iran odkrył i odbudował podziemne magazyny rakiet, a także wyprodukował nowe rakiety.▪️Zauważono również, że Iran byłby w stanie… pic.twitter.com/uTTyZWmQLp— Piotr Panasiuk (@Piotr__Panasiuk) May 7, 2026

