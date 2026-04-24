Szef Pentagonu krytykuje Europę za bierność w kwestii cieśniny Ormuz, podkreślając, że "to o wiele bardziej ich walka niż nasza".

USA zapowiadają kontynuację globalnej blokady Iranu i upoważniają US Navy do niszczenia irańskich łodzi zagrażających żegludze.

Hegseth wzywa Europę do podjęcia konkretnych działań, zamiast "śmiesznych konferencji", wskazując, że czas "jazdy na gapę się skończył".

Europa powinna przestać "gadać" i wsiąść do łodzi

Pete Hegseth podczas briefingu w Pentagonie jasno wyraził swoje niezadowolenie z postawy Europy wobec sytuacji w cieśninie Ormuz. „Nie liczymy na Europę, ale oni potrzebują cieśniny Ormuz o wiele bardziej niż my i być może zechcą zacząć mniej mówić i organizować mniej wymyślnych konferencji w Europie, a zamiast tego wsiąść do łodzi. To o wiele bardziej ich walka niż nasza” – stwierdził szef Pentagonu. Podkreślił, że USA „prawie nie korzystają z cieśniny Ormuz”, a Europa i Azja „czerpały korzyści z naszej ochrony przez dziesięciolecia, ale czas jazdy na gapę się skończył”.

Odnosząc się do konferencji w Londynie, w której uczestniczyło około 50 państw pod patronatem Wielkiej Brytanii i Francji, Hegseth określił europejskie inicjatywy jako „śmieszną konferencję”, podczas której „siedzieli i rozmawiali o tym, że może kiedyś coś zrobią, jak się wszystko skończy”. Jego zdaniem „To nie są poważne działania”. Szef Pentagonu przekonywał, że obecna sytuacja to „dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie. Albo macie możliwości, albo nie. W przeciwnym razie jesteście zdani na łaskę kraju takiego jak Iran, a jedynym krajem, który może coś z tym zrobić, są Stany Zjednoczone”.

Stanowcza odpowiedź USA na irańskie prowokacje

Hegseth potwierdził, że prezydent Donald Trump upoważnił US Navy do niszczenia irańskich szybkich łodzi, które próbują stawiać miny lub zakłócać żeglugę w Cieśninie Ormuz. Zagroził, że USA będą uznawać dalsze umieszczanie min przez Iran jako pogwałcenie zawieszenia broni. W czwartek portal Axios poinformował, że Iran rozmieścił w tym tygodniu dodatkowe miny. „Jeśli Iran będzie stawiał miny lub w inny sposób zagrażać amerykańskiej żegludze handlowej albo siłom USA, będziemy strzelać, by zniszczyć. Bez wahania” - oświadczył Hegseth. Dodał również, że irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej „został zredukowany do bandy piratów z flagą”, a „ich prawdziwa marynarka leży na dnie Zatoki Perskiej”.

Zapytany o doniesienia „Washington Post”, według których Pentagon miał poinformować Kongres, że pełne rozminowanie cieśniny Ormuz może zająć nawet sześć miesięcy, Hegseth odmówił spekulacji na temat harmonogramu. Stwierdził, że artykuł opierał się na „kolejnym przecieku z zamkniętego, niejawnego posiedzenia”, co uznał za niedopuszczalne. „Jesteśmy pewni naszych zdolności do oczyszczenia wszelkich zidentyfikowanych min we właściwym czasie” - zapewnił minister, jednocześnie zachęcając inne państwa do włączenia się w wysiłek rozminowania. Irańskie minowanie określił jako „lekkomyślne” i stanowiące naruszenie zawieszenia broni.

Globalna blokada Iranu i przyszłe działania USA

Szef Pentagonu poinformował, że blokada irańskich portów „rośnie i staje się globalna”. Do tej pory 34 statki handlowe zawróciły po napotkaniu amerykańskich sił, a trzy irańskie statki zostały przechwycone. Zapowiedział, że w najbliższych dniach do operacji dołączy drugi lotniskowiec. „Nikt nie wypływa z cieśniny Ormuz gdziekolwiek na świecie bez zgody Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych” - podsumował Hegseth. Obecnie w wojnie USA i Izraela z Iranem trwa rozejm.