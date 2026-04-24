Polskie F-16 przechwyciły rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem

Piotr Miedziński
2026-04-24 15:32

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował o kolejnym poważnym incydencie w rejonie Morza Bałtyckiego. Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie myśliwce Su-30, które operowały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Zdarzenie to jest kolejnym dowodem na rosnącą aktywność rosyjskiego lotnictwa w regionie.

Su-30 i Su-35

i

Zgodnie z informacją przekazaną przez wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka na platformie X para dyżurna polskich myśliwców F-16 poderwała się do lotu w trybie alarmowym. Celem misji było zidentyfikowanie i monitorowanie dwóch rosyjskich samolotów bojowych Su-30, które pojawiły się nad Morzem Bałtyckim. Rosyjskie maszyny, podobnie jak w wielu poprzednich, podobnych przypadkach, najprawdopodobniej leciały z wyłączonymi transponderami, czyli urządzeniami pozwalającymi na ich identyfikację przez cywilną kontrolę ruchu lotniczego. Taki sposób działania stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Rosyjska aktywność nad Bałtykiem – element presji i testowania NATO

Loty rosyjskich samolotów wojskowych, takich jak myśliwce Su-30, bombowce Tu-22M3 czy samoloty rozpoznawcze Ił-20, stały się w ostatnich latach stałym elementem krajobrazu bezpieczeństwa nad Bałtykiem. Na początku kwietnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że dyżurna para polskich samolotów F-16 dokonała kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim. Ocenił wtedy, że „prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej”.

Działania te mają kilka celów. Po pierwsze, są formą demonstracji siły i projekcji mocarstwowej pozycji Rosji. Po drugie, służą testowaniu czasu reakcji i procedur obronnych NATO. Moskwa sprawdza, jak szybko Sojusz jest w stanie poderwać swoje myśliwce i jak sprawnie działają jego systemy dowodzenia.

Po trzecie, loty z wyłączonymi transponderami i bez zgłoszonych planów lotu są celowym aktem stwarzania niebezpieczeństwa w zatłoczonej przestrzeni powietrznej, co ma wywierać presję psychologiczną. Mimo że incydenty te rzadko prowadzą do bezpośredniego naruszenia granic państw NATO, stanowią jednak stałe źródło napięcia. 

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.

Su-30SM to dwumiejscowy, wielozadaniowy myśliwiec generacji 4+, opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja jako rozwinięcie rodziny Su-30. Maszyna została przystosowana do rosyjskich wymogów i jest jednym z filarów lotnictwa morskiego. Wyposażono ją w zaawansowaną awionikę, nowoczesny radar Bars-R z fazowaną anteną, systemy walki elektronicznej oraz szeroki wachlarz uzbrojenia powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Myśliwce te są w stanie prowadzić zarówno walkę powietrzną, jak i ataki na cele naziemne oraz nawodne.

Ich zadania obejmują patrolowanie przestrzeni powietrznej, eskortę innych maszyn, przechwytywanie ukraińskich samolotów oraz uderzenia rakietowe na infrastrukturę wojskową. Dzięki dwóm członkom załogi, pilotowi i operatorowi systemów, samoloty mogą skutecznie wykonywać skomplikowane misje wymagające koordynacji wielu rodzajów uzbrojenia.

