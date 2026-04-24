Strzelnica w Nietoperku po modernizacji. Nowe możliwości szkoleniowe dla 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej

22 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowaną Strzelnicę Wozów Bojowych w Nietoperku, kluczową bazę szkoleniową 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w garnizonie Międzyrzecz.

Modernizacja, trwająca miesiąc i wykonana przez żołnierzy 5 batalionu saperów, zwiększyła funkcjonalność strzelnicy, dodając drugi pas ćwiczeń ogniowych i nowy kierunek strzelania.

Dzięki zmianom strzelnica umożliwia teraz szkolenie z karabinów i broni gładkolufowej, a także strzelania z pistoletów, pistoletów maszynowych i granatników, zyskując dodatkowe trzy osie strzelania.

W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowództwa 17. Brygady Zmechanizowanej, co podkreśla znaczenie obiektu dla podniesienia poziomu wyszkolenia żołnierzy.

Modernizacja Strzelnicy Wozów Bojowych w Nietoperku, przeprowadzona przez żołnierzy z 5. batalionu saperów, znacząco zwiększyła jej funkcjonalność. Jak informuje 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w komunikacie prasowym, kluczowym elementem zmian było „utworzenie drugiego pasa ćwiczeń ogniowych”. W ramach inwestycji powstało tymczasowe pole tarczowe, co zaowocowało nową linią wyjściową i linią otwarcia ognia. Co więcej, „powstał nowy kierunek strzelania, przesunięty o ponad 11 stopni względem dotychczasowego układu”, co znacząco poszerzyło spektrum prowadzonych szkoleń.

Większy zakres broni i nowe osie strzelania

Przed modernizacją, obiekt w Nietoperku umożliwiał prowadzenie strzelań z pistoletu wojskowego, pistoletu maszynowego oraz granatników, zarówno przeciwpancernych, jak i przeciwpiechotnych. Dzięki nowo utworzonemu tymczasowemu polu tarczowemu, zakres możliwości szkoleniowych został znacznie rozszerzony. „Możliwe stało się także szkolenie z użyciem karabinów i broni gładkolufowej”. Obecnie strzelnica dysponuje dodatkowymi trzema osiami strzelania, które są w pełni dostosowane do realizacji ognia zgodnie z nowym programem strzelań. To kluczowe dla kompleksowego przygotowania żołnierzy do różnorodnych scenariuszy bojowych.

Uroczyste otwarcie i prezentacja potencjału

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej strzelnicy było okazją do zaprezentowania jej pełnego spektrum możliwości. Goście mieli okazję zobaczyć dynamiczne pokazy, w tym „strzelania z granatnika oraz z karabinków, realizowane przy współdziałaniu z bezzałogowymi systemami powietrznymi”. W otwarciu uczestniczyli generał brygady Rafał Miernik ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pułkownik Marek Fiałka, zastępca dowódcy 17. Brygady Zmechanizowanej, oraz pułkownik Arkadiusz Gardzielik, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Do komunikatu 17. Brygady Wielkopolskiej odniósł się także Cezary Tomczyk, sekretarz stanu w MON. Jak napisał na X:

"Modernizacja strzelnicy zakończona! Dokonaliśmy przeglądu strzelnic w całej Polsce, tak aby uruchomić te które od wielu lat nie były używane. Ku chwale Wojska Polskiego!"

Cezary Tomczyk (@CTomczyk) April 23, 2026