Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: SAFE spędza mi sen z powiek, ale pieniądze trafią do nas w tym roku

Czy mechanizm SAFE, unijny instrument finansowy służący udzielaniu państwom członkowskim UE długoterminowych pożyczek na inwestycje i zakupy w dziedzinie obronności, uda się polskiemu rządowi domknąć w kwietniu? Dlaczego przewidywalność zamówień jest atutem tego programu i czy Polsce grozi wariant rumuński dotyczący SAFE? O tym między innymi rozmawialiśmy z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, pełnomocniczką rządu ds. SAFE, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Rozmowa odbyła się w studiu Super Biznesu i Portalu Obronnego.

Przypomnijmy: Polska zakończyła negocjacje treści umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w sprawie SAFE - unijnego instrumentu finansowego służący udzielaniu państwom członkowskim UE długoterminowych pożyczek na inwestycje i zakupy w dziedzinie obronności, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych zamówień oraz wzmocnienia europejskiej bazy przemysłowej obronności. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą nowy instrument finansowy, co skomplikowało przepływ środków. Obecnie finansowanie musi opierać się na Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), którego jedynym dysponentem jest MON. Rząd pracuje też nad rozwiązaniami, które pozwolą przekazać fundusze policji, straży granicznej i na projekty mobilności wojskowej (drogi, mosty), mimo braku pierwotnie planowanej ustawy.

Dodajmy, że Polska walczy o alokację przekraczającą 40 miliardów euro (łącznie ok. 43-44 mld euro), co stanowi niemal 1/3 całego unijnego mechanizmu SAF wartego 150 mld euro. Po podpisaniu umowy Polska ma otrzymać 15 proc. zaliczki, czyli około 20 miliardów złotych. Środki mają trafić do Polski jeszcze w tym roku. Kolejne transze będą wypłacane dwa razy w roku na podstawie sprawozdań z dokonanych zakupów.