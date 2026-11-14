Atak na Bałtyku. Rosyjski okręt wojenny uszkodzony. Rośnie napięcie

Fińskie wojsko potwierdza Incydent

Siły Zbrojne Finlandii oficjalnie potwierdziły doniesienia o incydencie, do którego doszło w środę na wodach Zatoki Fińskiej. W oświadczeniu przesłanym agencji Reutera rzecznik fińskiego wojska poinformował, że wykryto atak na rosyjski okręt wojenny, a rozwój sytuacji jest stale monitorowany. Armia fińska, powołując się na względy operacyjne, odmówiła jednak podania szczegółowych informacji dotyczących dokładnej lokalizacji, czasu zdarzenia czy sposobu jego wykrycia. Nie ujawniono również, co było przyczyną ataku ani czy spowodował on ofiary. Więcej światła na sprawę rzucają estońskie media, według których celem był niewielki okręt rosyjskiej marynarki wojennej. Uszkodzona jednostka miała o własnych siłach powrócić do portu w Petersburgu. Estończycy potwierdzają incydent, który miał miejsce na pokładzie rosyjskiego okrętu. Estoński minister obrony Martin Herem powiedział lokalnym mediom, że o około 5:30 rano na pokładzie okrętu doszło do eksplozji. Nie sprecyzował jednak, co było jej powodem.

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Drony i napięcie w regionie państw bałtyckich

Mimo powagi sytuacji, fińskie władze starają się tonować nastroje. Rzecznik armii podkreślił, że sytuacja bezpieczeństwa w regionie pozostaje stabilna, a Finlandii nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo militarne.Chociaż nie wskazano oficjalnie winnych ataku, incydent wpisuje się w szerszy kontekst wzmożonej aktywności militarnej na Bałtyku. Jest ona związana z regularnymi atakami ukraińskich dronów na cele w Rosji. Bezzałogowce regularnie uderzają w obiekty w obwodzie leningradzkim, w tym w okolice Petersburga oraz strategiczny port w Ust-Łudze, kluczowy dla eksportu rosyjskiej ropy i zboża. W ostatnich dniach napięcie przeniosło się także na terytorium państw NATO.

Ukraińskie drony nad państwami NATO

Część ukraińskich dronów, zmierzających w kierunku rosyjskich celów, naruszyła przestrzeń powietrzną Finlandii oraz państw bałtyckich. W środę rządy Estonii, Łotwy i Litwy wydały ostrzeżenia dla ludności, wzywając do zachowania ostrożności i udania się do schronów z powodu obecności bezzałogowców. W odpowiedzi na naruszenia poderwano myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego. Incydenty te potęgują obawy przed eskalacją i potencjalnym rozlaniem się konfliktu na terytorium państw członkowskich NATO graniczących z Rosją i Białorusią.Źrodło: media