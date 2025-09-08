Zakończono manewry ODKB na Białorusi. Już za chwilę Zapad-25

oprac. Piotr Miedziński
2025-09-08 9:34

Białoruś ogłosiła zakończenie aktywnej fazy ćwiczeń Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), które odbywały się na poligonach w obwodzie witebskim. Manewry, trwające od 31 sierpnia do 6 września, zgromadziły 2000 żołnierzy z pięciu państw członkowskich. Przedsięwzięcia te stanowią element szerszego planu szkoleniowego, a uwaga skupia się teraz na nadchodzących rosyjsko-białoruskich manewrach Zapad-25.

Ćwiczenia ODKB miały na celu przygotowanie wojsk do wspólnej operacji wojskowej w przypadku sytuacji kryzysowej na terytorium kraju członkowskiego w regionie Europy Wschodniej. W manewrach wzięły udział jednostki sił zbrojnych z Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji i Tadżykistanu, wchodzące w skład Kolektywnych Sił Reagowania Operacyjnego ODKB.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Obrony Białorusi, w ćwiczeniach uczestniczyły również:

  • Formacje specjalne sił bezpieczeństwa (policji).
  • Służby specjalne.
  • Służby ratownicze odpowiedzialne za reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.
  • Grupy operacyjne wchodzące w skład sztabu i sekretariatu ODKB, odpowiedzialne za koordynację działań.

W ramach przedsięwzięć szkoleniowych realizowano zadania obejmujące:

  • Poszukiwanie i niszczenie grup dywersyjnych.
  • Zabezpieczenie przerzutu zgrupowania wojsk sojuszniczych.
  • Stabilizację sytuacji po zakończeniu działań zbrojnych.
Strzelania haubic K9 w Nowej Dębie

Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-25

Zakończone ćwiczenia ODKB to jedynie wstęp do kolejnych, bardziej rozbudowanych manewrów. Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że największe z zaplanowanych na ten rok ćwiczeń wojskowych to rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-25, które odbędą się w dniach 12-16 września. Te cykliczne manewry są od lat obserwowane z uwagą przez NATO i państwa regionu, ze względu na ich skalę i potencjalne implikacje geopolityczne.

Polecany artykuł:

Białoruś szykuje się na użycie broni jądrowej? Rosyjsko-białoruskie manewry Zap…

Żelazny Obrońca-25 w toku. Co naprawdę dzieje się na poligonach?

Kiedy Rosja i Białoruś szykują się do ćwiczeń Zapad, Polska wspólnie z sojusznikami organizuje ćwiczenia Żelazny Obrońca-25, które są największymi i najważniejszymi w 2025 roku ćwiczeniami wojskowymi w Wojsku Polskim, angażującymi około 30 tysięcy żołnierzy i 600 jednostek sprzętu. Manewry te, obejmujące działania na lądzie, w powietrzu i na morzu, i mają charakter obronny i służą weryfikacji gotowości kraju do obrony oraz współdziałania w ramach NATO.

Głównym celem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości do obrony kraju i współdziałania w ramach NATO. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, manewry mają charakter obronny, a nie ofensywny. Ujęcia medialne, często przedstawiające ciężki sprzęt transportowany na naczepach, pochodzą zazwyczaj z fazy RSOM (Reception, Staging, Onward Movement). Jest to etap przyjęcia, ześrodkowania i rozwinięcia wojsk, prowadzony w reżimie czasu pokoju, z rygorem BHP, ochrony środowiska, przepisów ruchu i ochrony ludności.

Ukryte aspekty ćwiczeń i znaczenie JAGIC

Wiele elementów ćwiczeń Żelazny Obrońca-25 nie jest jawnych publicznie, a część epizodów, w tym te z użyciem realnych środków przeciwdziałania, nie jest filmowana. Wynika to z doktryny NATO, która zakłada, że w fazach przemieszczenia i rozwinięcia wojska są narażone i wymagają specyficznych środków ochrony. Dlatego też elementy osłony powietrznej (OPL) i przeciwdziałania rozpoznaniu/dronom są prowadzone poza kamerami i bez zbędnej ekspozycji.

Szczególny nacisk w Żelaznym Obrońcy-25 położono na weryfikację JAGIC – Joint Air-Ground Integration Center. Jest to zintegrowane, dywizyjne centrum bieżących działań, które synchronizuje ogień połączony i zarządza przestrzenią powietrzną w celu uniknięcia konfliktów i tzw. „blue-on-blue” (omyłkowego ostrzelania własnych wojsk). JAGIC stanowi rdzeń komórki Current Operations (COIC) na poziomie dywizji i łączy przedstawicieli wojsk lądowych, lotnictwa, OPL, TACP/ASOC i AC2 w jednej komórce decyzyjnej. Za praktyczną weryfikację tego systemu na szczeblu dywizji odpowiada 18 Dywizja Zmechanizowana.

Polecany artykuł:

Żelazna Brama-25 ruszyła. 18. Dywizja Zmechanizowana w drodze

Scenariusze i ciągłość zadań

Scenariusze federacji ŻELAZNY OBROŃCA-25 uwzględniają realne uwarunkowania współczesnego pola walki, takie jak:

  • Maskowanie
  • Rozśrodkowanie
  • Mobilność
  • Odporność na rozpoznanie i uderzenia z powietrza

Szczegóły tych scenariuszy nie są w pełni jawne, jednak praktyka szkolenia uwzględnia również integrację C-UAS (systemów przeciwdziałania dronom) i „dronizację” od najniższych szczebli. Ćwiczenia federacyjne służą także spięciu tych zdolności w realnym działaniu, w tym integracji z Narodowym Programem Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”.

Wojsko Polskie podkreśla, że prowadzone ćwiczenia nie obniżają gotowości do realizacji bieżących zadań. Dyżury i osłona granic są utrzymywane w trybie ciągłym, co potwierdza metodyczne prowadzenie przedsięwzięcia, z podziałem na fazy i etapy oraz zgodnie z procedurami. Ministerstwo Obrony Narodowej apeluje o rozwagę w ocenie działań wojska, wskazując, że krótkie, medialne migawki z etapu przemieszczenia nie powinny stanowić oceny całości działań w ramach ćwiczeń.

Polecany artykuł:

Śmigłowce Apache strzelały w Polsce na 30 km. Test rakiet odpowiedzią na Zapad-…
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁORUŚ
ROSJA
ĆWICZENIA WOJSKOWE
Manewry Zapad