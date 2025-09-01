Żelazna Brama-25 ruszyła. 18. Dywizja Zmechanizowana w drodze

Rozpoczęły się kluczowe manewry wojskowe Żelazna Brama-25, będące częścią szerokiej federacji ćwiczeń Żelazny Obrońca-25.

Tysiące żołnierzy i nowoczesny sprzęt 18 Dywizji Zmechanizowanej przemieszczają się na poligonach w całej Polsce.

Celem ćwiczeń jest wzmocnienie zdolności obronnych Polski i NATO, zademonstrowanie gotowości do wspólnej obrony oraz odstraszenie potencjalnego przeciwnika.

18 Dywizja Zmechanizowana w akcji: Żelazna Brama-25 rozpoczęta

W ramach federacji ćwiczeń Żelazny Obrońca-25, 18 Dywizja Zmechanizowana (18DZ) zainicjowała pierwszą fazę ćwiczenia Żelazna Brama-25, koncentrując się na przerzucie żołnierzy i sprzętu. To jedno z kluczowych przedsięwzięć szkoleniowych polskich Sił Zbrojnych w 2025 roku, nadzorowane przez Sztab Generalny Wojska Polskiego i Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak podkreśla gen. bryg. dr Rafał Miernik, Szef Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: „Żelazny Obrońca-25 to jedno z największych i najważniejszych planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w 2025 roku. Na poligonach w Orzyszu, Ustce, Nowej Dębie, ale także na Bałtyku, w przestrzeni powietrznej i w cyberprzestrzeni, łącznie około 30 tys. żołnierzy z Polski i państw sojuszniczych, skupi się na działaniach weryfikujących systemy obrony, w tym integrację nowo pozyskiwanych systemów walki”.

Przemieszczenie wojsk odbywa się sposobem kombinowanym, wykorzystując zarówno transport kolejowy, jak i drogowy. Główny ciężar spoczywa na transporcie kołowym, obejmującym drogi publiczne w pięciu województwach:

warmińsko-mazurskim

mazowieckim

podlaskim

lubelskim

podkarpackim

Działania 18 Dywizji Zmechanizowanej wspierane są przez Wojska Obrony Terytorialnej, które zabezpieczają przejazdy transportów wojskowych, prowadzą rozpoznanie i dbają o swobodę manewru wojsk. Wszystkie ruchy wojsk zostały szczegółowo uzgodnione z lokalnymi władzami, w tym z urzędami wojewódzkimi, wojewódzkimi komendami policji, oddziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Żandarmerią Wojskową.

Test sprawności i integracji: Rola 18 Dywizji Zmechanizowanej

Docelowym miejscem koncentracji sił 18DZ jest Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu. Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik, podczas ceremonii otwarcia podkreślił wagę tych ćwiczeń, mówiąc: „Jesteśmy jednym, dobrze działającym organizmem, którego zadaniem jest zdać egzamin.” Przez najbliższy miesiąc to właśnie 18 Dywizja Zmechanizowana będzie stanowić główną siłę uderzeniową manewrów. W jej skład wchodzą:

1 Warszawska Brygada Pancerna

21 Brygada Strzelców Podhalańskich

19 Lubelska Brygada Zmechanizowana

18 Pułk Logistyczny

18 Batalion Dowodzenia

Przemieszczenie na duże odległości jest kluczowym sprawdzianem nie tylko dla kierowców pojazdów wojskowych, ale także dla wszystkich służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu. Żandarmeria Wojskowa, policjanci oraz żołnierze z pododdziałów ochrony i regulacji ruchu odgrywają tu kluczową rolę, dbając o to, by przejazd odbywał się bezpiecznie. Kolumny wojskowe będą poruszać się na różnych trasach i w różnych kierunkach – zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu szkolenia.

Nowoczesność i odstraszanie: Cele federacji Żelazny Obrońca-25

Federacja ćwiczeń Żelazny Obrońca-25 to nie tylko test współdziałania i skuteczności bojowej, ale również pokaz transformacji polskich Sił Zbrojnych. Ćwiczenia te są dowodem na konsekwentny rozwój zdolności obronnych Polski, oparty na nowoczesnym sprzęcie i technologiach. Podczas manewrów zostaną wykorzystane nowe systemy uzbrojenia i pojazdy, które w ostatnich latach weszły na wyposażenie wojska. Ma to na celu nie tylko szkolenie, ale i testowanie zdolności operacyjnych nowego sprzętu w warunkach zbliżonych do realnych działań bojowych.

Spektrum działań obejmuje wielodomenowy teatr działań zbrojnych, od klasycznych operacji lądowych po działania w cyberprzestrzeni. Całość przedsięwzięcia ma za zadanie:

Wzmocnić zdolności obronne Polski i NATO,

Zademonstrować gotowość do wspólnej obrony,

Odstraszyć potencjalnego przeciwnika w kontekście obecnych wyzwań geopolitycznych.

Żelazny Obrońca-25 nie jest wymierzony przeciwko żadnemu państwu. Jego celem jest pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. Ćwiczenia te są również dowodem na to, że Polskie Siły Zbrojne zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.