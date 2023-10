Wróg mojego wroga jest… Czyli o tym, jak USA i Czechy chcą sprzedawać broń „dobrym” wietnamskim komunistom

To jest nie do pomyślenia dla pokolenia, które biło się za amerykańskimi żołnierzami, kryło się w podziemnych tunelach przez bombardowaniem z użyciem napalmu, a żołnierza amerykańskiego kojarzy z masakrami wiosek itd.

STANY ZJEDNOCZONE ROZWAŻAJĄ SPRZEDAŻ BRONI WIETNAMOWI NA ODROCZONĄ PŁATNOŚĆ

Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Tak kolokwialnie można określić obecne relacje polityczne między Waszyngtonem a Hanoi. Oba, niegdyś zwaśnione państwa, połączyła wspólnota… interesów. Również Wietnam jest zaniepokojony polityką Chińskiej Republiki Ludowej, kreującej się na hegemona strefy Indo-Pacyfiku.

Dodajmy, że o Wietnam na początku 1979 r. prowadził z ChRL czterotygodniową wojnę. Zginęło w niej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy obu walczących stron i jeszcze więcej (wietnamskich) cywilów. Rząd Joe Bidena stara się rozszerzyć nie tylko wojskową współpracę, ale także i gospodarczą.

Dla USA Wietnamem rządzą „dobrzy” komuniści, bo nie lubią tych z ChRL. Firmy amerykańskie zainwestowały już w Wietnamie kilka miliardów dolarów, a to dopiero początek. Stąd też Waszyngton gotów jest sprzedać Wietnamczykom sprzęt wojskowy, bo wróg mojego wroga jest… Wiecie, kim jest.

Hanoi zainteresowane jest zakupem myśliwców F-16. 23 września agencja prasowa Reuters wypuściła w świat informację o tym, że „administracja Bidena negocjuje z Wietnamem największą w historii umowę o transferze broni”. Jak to często bywa w takich materiałach, autorzy powołują się na „dobrze poinformowane”, ale „anonimowe” źródła.

Według tychże Waszyngton rozważa opracowanie specjalnych warunków finansowania zakupów. Wietnam, choć jest tzw. gospodarczym tygrysem Azji Południowo-Wschodniej, to nadmiaru gotówki nie ma. Odroczona płatność perspektywicznie i strategicznie jest na rękę Stanom Zjednoczonym. Wietnam dotychczas w technikę wojskową zaopatrywał się w Rosji. Ta, z wiadomych przyczyn, ma teraz ograniczone możliwości eksportowe. Rosyjski sprzęt, gdy zajdzie taka potrzeba, może być zastąpiony amerykańskim.

Wietnam kupuje teraz od zagranicznych dostawców broń za 2 miliardy USD. Waszyngton uważa, że w dłuższej perspektywie Hanoi będzie kupować uzbrojenie od USA i/lub jej sojuszników i partnerów, zwłaszcza Korei Południowej i Indii. Na razie, w ciągu ostatnich 10 lat, Wietnam kupił od amerykańskich producentów broń o wartości ok. 400 mln USD. Wypada, że rocznie wydawał stosunkowo niewiele...

CZECHY SĄ GOTOWE DO MODERNIZACJI SPRZĘTU PRODUKCJI ROSYJSKIEJ I RADZIECKIEJ

Nie tylko Amerykanie liczą na kontrakty z Wietnamem. CNN Prima News (czeski kanał współpracujący z amerykańskim CNN) podał (2 października), że Wietnam negocjuje dostawy broni także i z Republiki Czeskiej. Wrześniowa wizyta w Hanoi premiera Petra Fiali lub minister obrony Jany Černochovej miała znacząco przyspieszyć zakup samolotów szkolnych Aero L-39NG, radarów i karabinów szturmowych czeskiej produkcji. Z premierem i szefową czeskiego MON-u były też delegacje największych firm zbrojeniowych: Czechoslovak Group, Colt CZ Group, Omnipol i STV GROUP.

Co załatwili, tego nie ujawniono. Wiadomo, podkreśla czeska telewizja, że już otwarcie mówi się o dostawach lekkich samolotach bojowych i szkolnych. W 2021 r. Hanoi zamówiło u czeskiego producenta Aero Vodochody dziesięć samolotów poddźwiękowych L-39NG nowej generacji, które do Wietnamu mają trafić jeszcze w tym roku. Wietnamczycy jakoby zainteresowani są samolotem transportowym Kunovic L-410NG. Czeska delegacja państwowa miała też rozmawiać ze stroną wietnamską o ewentualnej modernizacji pojazdów opancerzonych i czołgów radzieckiej jeszcze konstrukcji. Wietnam ma ich całkiem sporo, chociaż Hanoi ma świadomość, że ten sprzęt ma już dawno lata świetności za sobą. Czesi proponują nowocześniejsze systemy łączności, systemy kierowania ogniem oraz ulepszone opancerzenie...

WIETNAM W RANKINGU GLOBAL FIRE POWER WYPRZEDZA O OCZKO POLSKĘ

Według Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie , który śledzi globalne transfery wojskowe, wydatki na cele wojskowe Wietnamu wzrosły w latach 2003–2018 o prawie 700 proc. do 5,5 mld dolarów. Natomiast GlobalData, londyńska firma analityczno-konsultingowa, podała, że ​​wydatki Wietnamu na obronę szacuje się na 5,8 mld USD w 2022 r. i przewiduje się, że do 2027 r. będą rosły w tempie 8,5 proc. rocznie do 8,5 mld dolarów.

Hanoi kupuje broń i sprzęt wojskowy od 26 krajów. Obecnie Rosja, jej historyczny i tradycyjny sojusznik, pozostaje zdecydowanie największym dostawcą techniki militarnej. Global Firepower obecnie klasyfikuje Wietnam na 19. miejscu na liście największych potęg militarnych.