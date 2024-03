USA niepokoją się działaniami Chin w Kambodży. Może chodzić o potencjalną bazę

Chiny, by zagrozić amerykańskiej dominacji na morzach i oceanach potrzebują kilku rzeczy jak: nowoczesne lotniskowce, duża nowoczesna flota wojenna i zagraniczne bazy wojskowe, w których chińska marynarka będzie mogła zatankować, przeprowadzić naprawy i składować broń. Dlatego Chiny podejmują możliwe sposoby, by przekonać swoich sojuszników do tworzenia baz u nich.

Nic więc dziwnego, że wszelkie próby stworzenia takiej baz niepokoją USA. Jak poinformował 8 marca Newsweek, Stany Zjednoczone wyraziły poważne zaniepokojenie zaangażowaniem Chin w budowę bazy marynarki wojennej Ream w kambodżańskim Sihanoukville.

Daniel Kritenbrink, asystent sekretarza stanu USA podczas briefingu prasowego powiedział: „Stany Zjednoczone i wiele krajów w regionie wyraziło poważne obawy dotyczące intencji, charakteru i zakresu budowy w bazie marynarki wojennej Ream, a także roli, jaką wojsko ChRL (Chińskiej Republiki Ludowej) odgrywa w tym procesie i przyszłym wykorzystaniu obiektu”. Jak dodał Newsweek, Kritenbrink, przekazał te obawy kambodżańskim urzędnikom podczas swojej niedawnej wizyty w Phnom Penh. Dyskusja ta stanowiła część jego szerszej podróży po Azji Południowo-Wschodniej, która obejmowała Singapur, Kambodżę, Tajlandię, Wietnam i Brunei. Baza w Ream był jednym z wielu tematów.

Zaniepokojenie USA było spowodowane pojawieniem się chińskich okrętów wojennych w bazie marynarki wojennej Ream, co uwidoczniło współpracę wojskową między Pekinem a Phnom Penh. Baza morska Ream w południowej Kambodży została zmodernizowana dzięki chińskim inwestycjom w latach 2022–2023, co wzbudziło obawy Waszyngtonu co do przejrzystości przeznaczenia portu i roli chińskiej armii. Media w grudniu ubiegłego roku informowały o większej niż zwykle liczebności chińskich okrętów wojennych w bazie marynarki wojennej Ream w Kambodży. Co miało wskazywać na pogłębienie więzi wojskowych między Kambodżą a Chinami, oznaczając znaczącą zmianę w strategicznym krajobrazie Azji Południowo-Wschodniej. Jak zauważyły mediach ćwiczenia, które się wtedy odbyły posłużyły po raz pierwszy do wykorzystania przez zagraniczną marynarkę wojenną nowego molo w bazie marynarki wojennej Ream.

Kambodżański minister obrony Tea Seiha powiedział, że chińskie okręty wojenne były w kraju, aby szkolić żołnierzy. Pekin i Phnom Penh łączą bliskie powiązania wojskowe i gospodarcze, a wiele chińskich przedsiębiorstw państwowych zainwestowało w infrastrukturę transportową, rolniczą, górniczą i energetyczną w Kambodży, a premier Kambodży Hun Manet podczas swojego spotkania z chińskimi przedstawicielami opisał stosunki między Chinami a Kambodżą jako „żelazną przyjaźnią”. Do niepokoju USA poza zwiększoną liczebnością okrętów chińskich dodaje fakt, że zdjęcia satelitarne udostępnione przez Planet Labs wskazują na znaczący postęp prac budowlanych w Ream, co wyraźnie pokazuje, wysiłek Chin do ustanowienia swojej marynarki wojennej w Azji Południowo-Wschodniej. Oczywiście zarówno Chiny jak i Kambodża zaprzeczają jakobym doniesieniom o stworzeniu bazy wojskowej, ale jak wiemy, Chiny wielokrotnie okłamywały świat w podobnych kwestiach.

Hey folks, how about an update on China's progress building its new base at Ream, Cambodia?Just acquired some @planet imagery dtd 15 January - here's an overview of the current state of construction, compared to March 2020 before work began. Quite a lot of progress IMO.

Chiny od dawna próbują uzyskać w różnych strategicznych miejscach na świecie dostęp do portów morskich. W lutym bieżącego The Wall Street Journal informował, że w sierpniu 2023 r. prezydent Gabonu w Afryce Ali Bongo ujawnił doradcy Białego Domu, że potajemnie obiecał Xi Jinpingowi, że chińskie okręty będą mogły stacjonować w Gabonie. Z poblikacji Wall Street Journal wynika, że ​​główny zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jon Finer przekonał Bongo do wycofania swojej oferty, dzięki zabiegom dyplomatycznym.

Od dwóch lat Stany Zjednoczone udaremniają gorączkowe wysiłki dyplomatyczne Chin mające na celu uzyskanie bazy morskiej w Afryce. Port na wodach Atlantyku dałby Pekinowi okno na ruchy wojskowe USA i możliwość obrony szlaków, jeśli zajdzie taka potrzeba. Chiny posiadają już porty lub terminale handlowe w kilku krajach, do których zawijają chińskie okręty wojenne. W lipcu 2023 roku, chińska marynarka wpłynęła do nigeryjskiego portu Lagos. Obecnie Chiny są właścicielami lub operatorami portów i terminali w prawie 100 lokalizacjach w ponad 50 krajach, obejmujących każdy ocean i każdy kontynent. Według raportu SFS, chińska obecność jest zauważona w około 40 portach w Ameryce Łacińskiej od Peru po Meksyk. Dla porównania USA posiadają 85 baz zagranicznych. W 2017 r. Chiny otworzyły swoją pierwszą bazę wojskową w Dżibuti. Baza jest w stanie przyjąć lotniskowiec i okręty podwodne.

W 2021 roku Chiny zostały, oskarżone o potajemną budowę obiektu wojskowego w porcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prace te jednak potem wstrzymano, ale pojawiły się niepotwierdzone doniesienia, że ​​mogły zostać wznowione w 2023 roku. Widzimy, że plany chińskie są ambitne i według AidData, amerykańskiego instytutu badawczego za 2 lub 5 lat Chiny będą chciały posiadać bazy także w Hambantota na Sri Lance, Bata w Gwinei Równikowej i Gwadar w Pakistanie.

Chiny także systematycznie rozwijają swoją marynarkę wojenną. W marcu pisaliśmy o tym, że Chiny wkrótce mają ogłosić czwarty lotniskowiec, który może posiadać napęd nuklearny. Byłby to ogromny przełom, ponieważ obecne trzy posiadane przez Chiny lotniskowce posiadają napęd konwencjonalny.

Chińska marynarka wojenna jest zdecydowanie największą spośród wszystkich krajów Azji Wschodniej, a gdzieś między 2015 a 2020 rokiem przewyższyła marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych pod względem liczby okrętów bojowych. Według raportu pt.: „Modernizacja marynarki wojennej Chin: Implikacje dla zdolności marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych — kontekst i problemy dla Kongresu”, Chiny posiadają 370 okrętów i szacuje się, że siły bojowe chińskiej marynarki wojennej wzrosną do 395 okrętów do 2025 r. i 435 okrętów do 2030 r. Dla porównania Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych (dane na październik 2023 roku), USA posiada 291 okrętów bojowych. W przyszłości planuje się zwiększyć tę liczbę do 305–317, optymistyczne plany mówią nawet o 350 okrętach do 2045 roku.