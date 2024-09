Szykuje się radykalna zmiana? Plany Donalda Trumpa ws. NATO, Ukrainy czy Tajwanu

Spis treści

Donald Trump i jego sztab praktycznie co miesiąc dostarczają jakiś informacji na temat polityki zagranicznej, jaką zamierza prowadzić Trump i jego administracja, jeśli wygrają wybory w Stanach Zjednoczonych. W Portalu Obronnym staramy się na bieżąco śledzić wypowiedzi Trumpa na temat NATO czy Ukrainy i jego doradców, ponieważ dostarczają cenne informacje, które dają jakiś ogląd na prowadzoną przyszłą politykę.

Agencja Reuters postanowiła uporządkować propozycje dotyczące polityki zagranicznej, które Trump zobowiązał się zrealizować, jeśli wygra wybory prezydenckie w 2024 roku.

NATO i Ukraina

Jak napisała agencja Reuters, Trump chce zasadniczo przemyśleć dotychczasową politykę Stanów Zjednoczonych, chce określić „cel NATO i misje NATO”. Obiecał także poprosić Europę o zwrot Stanom Zjednoczonym „prawie 200 miliardów dolarów” za amunicję wysłaną na Ukrainę. Poza tym były prezydent nie zobowiązał się jeszcze czy jeśli wygra wybory, to będzie wysyłał dalszą pomoc na Ukrainę.

Jak przypomina agencja, Trump obciął fundusze obronne dla NATO pod koniec swojego urzędowania i często narzekał, że Ameryka płaci więcej, niż wynosi jej udział.

Zapytany bezpośrednio przez Davida Muira z ABC, w czasie debaty 10 września czy chce, aby Ukraina wygrała wojnę, nie odpowiedział na pytanie i powiedział po prostu: „Chcę, aby wojna się skończyła”. Skupił się na liczbie ofiar wojny, mówiąc, że ludzie giną „milionami”. Dodał, że jeśli zostanie wybrany, wynegocjuje umowę, jeszcze zanim zostanie prezydentem i zasugerował, że Stany Zjednoczone „igrają z trzecią wojną światową”.

Chociaż przedstawił wcześniej kilka konkretnych propozycji politycznych, powiedział Reuterowi w wywiadzie w zeszłym roku, że Ukraina może być zmuszona do zrzeczenia się niektórych terytoriów w celu osiągnięcia porozumienia pokojowego. Dwóch doradców Trumpa powiedziało Reutersowi w czerwcu, że przedstawili plan zakończenia wojny na Ukrainie poprzez uzależnienie dalszej pomocy zbrojeniowej od zgody Kijowa na podjęcie rozmów pokojowych z Moskwą. Podczas gdy Trump zasygnalizował na początku kwietnia, że byłby otwarty na wysłanie dodatkowej pomocy Ukrainie w formie pożyczki, w większości milczał na ten temat.

Poza tym według rozmówców Politico z lipca: „Szybkie rozwiązanie dwuipółletniego konfliktu na Ukrainie prawdopodobnie odegrałoby kluczową rolę w planach Trumpa dotyczących NATO. W ramach planu dla Ukrainy, o którym wcześniej nie informowano, domniemany kandydat Partii Republikańskiej rozważa umowę, na mocy której NATO zobowiąże się do niepodejmowania dalszej ekspansji na wschód — szczególnie na Ukrainę i Gruzję — i negocjuje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, ile terytorium Ukrainy Moskwa może zatrzymać”. W maju kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że nie sądzi, aby Ukraina mogła stać się częścią NATO przez być może 30 lat. A 17 czerwca Stoltenberg zasugerował, że zawieszenie broni nie wystarczy, aby rozpocząć proces członkostwa Ukrainy w NATO. „Musimy być pewni, że to pokój, a nie tylko przerwa”. „Potrzebujemy zapewnień, że to koniec, że to się tutaj kończy”.

Jak zauważa serwis, „nowe podejście Trumpa w tych obszarach oznaczałoby rewolucję w sprawach NATO — taką, której zdaniem wielu krytyków Europa nie jest w stanie dokonać w przewidywalnej przyszłości”.

W kwietniu The Washington Post donosił, że wstępny plan Trumpa zakłada również wywarcie nacisku na Ukrainę, by ta oddała Rosji Krym i przygraniczny region Donbasu. "Spodziewałbym się bardzo szybkiego porozumienia w celu zakończenia konfliktu" - powiedział Kevin Roberts, prezes The Heritage Foundation, wpływowego think tanku związanego z Trumpem, który opracował Projekt 2025. Roberts powiedział w wywiadzie, że nie może przekazać żadnej wewnętrznej wiedzy na temat planów Trumpa. Ale według jednego z ekspertów ds. bezpieczeństwa narodowego zaznajomionego z myśleniem Trumpa, na którego powołuje się Politico, mówiącego pod warunkiem zachowania anonimowości, Trump "byłby otwarty na coś, co zamykałoby ekspansję NATO i nie wracało do granic Ukrainy z 1991 roku. To byłoby na stole. Nie oznacza to jednak rezygnacji z innych możliwości, w tym dostarczania Ukrainie dużych ilości broni".

Chiny i Republika Chińska na Tajwanie

Jak przypomina Reuteres - „Trump często grozi nałożeniem nowych ceł lub ograniczeń handlowych na Chiny, a także na niektórych europejskich sojuszników”.

Zaproponowana przez niego ustawa Trump Reciprocal Trade Act, dałaby mu szeroką swobodę w nakładaniu ceł odwetowych na kraje, które zdecydowały się na wprowadzenie własnych barier handlowych. Trump zgłosił pomysł wprowadzenia 10% uniwersalnej taryfy celnej, która mogłaby zakłócić rynki międzynarodowe, oraz co najmniej 50% cła na Chiny. Trump wezwał do zakończenia statusu najbardziej uprzywilejowanego kraju, jakim są Chinach, który generalnie obniża bariery handlowe między krajami. Przyrzekł, że wprowadzi „agresywne nowe ograniczenia dotyczące chińskiej własności jakiejkolwiek istotnej infrastruktury w Stanach Zjednoczonych”, a Partia Republikańska wzywa do zakazania chińskiej własności amerykańskich nieruchomości.

Jeśli chodzi o Tajwan, latem ubiegłego roku w wywiadzie dla Fox News Trump stwierdził: „Tajwan przejął cały nasz biznes chipów… powinniśmy byli go powstrzymać. Powinniśmy byli go opodatkować. Powinniśmy byli nałożyć na niego cła”. Trump oświadczył w kolejnym wywiadzie w tym roku w lipcu, że Tajwan powinien płacić Stanom Zjednoczonym za swoją obronę, ponieważ, jak twierdzi, nie daje on USA niczego i przejął „około 100% naszego biznesu chipowego”, odnosząc się do półprzewodników. Wielokrotnie powtarzał, że Chiny nigdy nie odważyłyby się na inwazję na Tajwan, gdyby był prezydentem.

Meksyk i problem narkotykowy

Trump powiedział, że uzna kartele narkotykowe działające w Meksyku za zagraniczne organizacje terrorystyczne i nakaże Pentagonowi „odpowiednie wykorzystanie sił specjalnych” do ataku na kierownictwo kartelu i infrastrukturę.

Powiedział, że rozmieści marynarkę wojenną USA w celu wyegzekwowania blokady przeciwko kartelom i powoła się na ustawę o wrogach, aby deportować handlarzy narkotyków i członków gangów w Stanach Zjednoczonych.

Konflikt w Izraelu

Po pierwszej krytyce izraelskiego przywództwa po ataku Hamasu 7 października, Trump powiedział, że Hamas musi zostać „zmiażdżony”. Choć jego retoryka była wojownicza, zaproponował niewiele rozwiązań politycznych, poza stwierdzeniem, że będzie bardziej stanowczy wobec Iranu, który jest ściśle powiązany z grupami klasyfikowanymi przez USA jako organizacje terrorystyczne, w tym z Hamasem.

Trump powiedział również, że będzie dążył do deportacji wszystkich „cudzoziemców-rezydentów”, którzy sympatyzują z Hamasem.

Obrona przeciwrakietowa

Trump zobowiązał się do zbudowania najnowocześniejszego „force field” obrony przeciwrakietowej wokół Stanów Zjednoczonych. Nie wdał się w szczegóły, poza stwierdzeniem, że Siły Kosmiczne, odegrałyby wiodącą rolę w tym procesie.

Trzecia wojna światowa wybuchnie jeśli nie wygra

Jak przypomniał Reuters, Trump wielokrotnie ostrzegał, że jeśli nie wygra wyborów, wybuchnie trzecia wojna światowa. Przestroga ta stała się centralnym elementem jego przemówienia wygłoszonego w ostatnich miesiącach kampanii.

„Mówię wam i zrobiłem wiele przepowiedni, a to nie jest przepowiednia, ponieważ jest tak źle. Nie chcę, żeby to była przepowiednia. Zmierzamy na terytorium trzeciej wojny światowej” - powiedział Trump podczas spotkania Fox News na początku września. Były prezydent, formułując swoje przewidywania, często odwołuje się do inwazji Rosji na Ukrainę, konfliktu między Izraelem a Hamasem i wciąż trwających napięć między Tajpej a Pekinem.