Starcia na granicy Tajlandii i Kambodży eskalują. Ofiary wśród cywilów, użyto F-16

Kambodżański premier Hun Manet oświadczył, że Tajlandia zaatakowała pozycje armii kambodżańskiej, zmuszając Kambodżę do odpowiedzi na „zbrojną agresję”. Rano kambodżańskie wojska ostrzelały ciężką artylerią tajską bazę wojskową, a także zaatakowały obszary cywilne, w tym szpital, co doprowadziło do ofiar wśród cywilów.

Tajlandia oświadczyła:

„zgodnie z prawem i zasadami międzynarodowymi, jest gotowa zintensyfikować środki samoobrony, jeśli Kambodża będzie kontynuować ataki zbrojne i naruszać suwerenność Tajlandii”.

Kambodża oskarżyła Tajlandię o niesprowokowaną agresję i zaapelowała o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Mieszkańcy Tajlandii, łącznie z dziećmi i osobami starszymi, schronili się w schronach.

„Ile strzałów padło? Niezliczoną ilość” – powiedziała niezidentyfikowana kobieta w rozmowie z Tajską Służbą Nadawców Publicznych (TPBS) którą cytuje Reuters, ukrywając się w schronie, podczas gdy w tle słychać było odgłosy strzałów i eksplozji.

Użycie lotnictwa i zniszczenie celu wojskowego

Richa Suksuwanon, zastępca rzecznika armii Tajlandii, poinformował, że jeden z sześciu myśliwców F-16 zniszczył „cel wojskowy”. Ministerstwo obrony Kambodży poinformowało, że samoloty zrzuciły dwie bomby na drogę i że „stanowczo potępia lekkomyślną i brutalną agresję militarną Królestwa Tajlandii na suwerenność i integralność terytorialną Kambodży”.

Ministerstwo spraw zagranicznych Kambodży stwierdziło, że ataki lotnicze Tajlandii były „niesprowokowane” i zaapelowało do sąsiada o wycofanie sił i „powstrzymanie się od dalszych prowokacyjnych działań, które mogłyby zaostrzyć sytuację”.

Zamknięcie przejść granicznych i ewakuacja ludności

Tajlandia zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Kambodżą. Z pobliskich wiosek ewakuowano około 40 tys. mieszkańców. Ambasada RP w Bangkoku przekazała, że tajlandzko-kambodżańskie lądowe przejścia graniczne pozostają zamknięte dla ruchu turystycznego.

MSZ Chin apeluje o deeskalację

MSZ Chin ostrzegło przed starciami i zaapelowało do obywateli ChRL, by nie udawali się na obszary objęte walkami. Zapowiedziało także, że będzie podejmować działania na rzecz deeskalacji.

Przyczyny konfliktu: Długotrwały spór graniczny

Spór graniczny między Tajlandią i Kambodżą trwa od ponad wieku i wielokrotnie prowadził do potyczek zbrojnych. Relacje między oboma państwami pogorszyły się w maju, kiedy kambodżański żołnierz zginął w starciu z siłami tajlandzkimi na jednym z wielu terenów będących przedmiotem sporu terytorialnego.

Do potyczek jednak doszło po tym, jak Tajlandia w środę (23 lipiec) wieczorem odwołała swojego ambasadora w Kambodży i zapowiedziała wydalenie kambodżańskiego wysłannika z Bangkoku, po tym jak drugi tajski żołnierz w ciągu tygodnia stracił kończynę na minie lądowej, która według Bangkoku została niedawno podłożona na spornym obszarze.