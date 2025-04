Kambodża i Chiny zacieśniają współpracę wojskową. Wspólne manewry w zmodernizowanej bazie Ream

Spis treści

Wspólne ćwiczenia i modernizacja bazy

5 kwietnia miało miejsce uroczysta inauguracja wspólnego chińsko-kambodżańskiego centrum logistycznego i szkoleniowego, które odbyło się w bazie morskiej Ream w Kambodży. Baza Ream została oficjalnie otwarta przez premiera Kambodży Hun Maneta z udziałem delegacji Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW). Według spekulacji rządowego Fresh News w oficjalnej ceremonii inauguracji bazy morskiej Ream miał brać udział Xi Jinping. Ostatecznie jednak nie wziął, ale chiński przywódca odwiedzi kraj pod koniec tego miesiąca. Będzie to jego pierwsza oficjalna wizyta w tym kraju od 2016 roku.

Cao Qingfeng, starszy członek Centralnej Komisji Wojskowej Chin, powiedział w przemówieniu, że baza „z pewnością stanie się nowym punktem wyjścia do ciągłego promowania relacji między obiema armiami i konsolidacji rozwoju”. Kontyngent co najmniej 100 chińskich marynarzy, którzy tymczasowo pełnili służbę w bazie, również wziął udział, maszerując i śpiewając.

Podczas uroczystości obie strony podkreśliły, że budowa i działalność bazy Ream sprzyjają zacieśnieniu praktycznej współpracy między obiema armiami, lepszemu wypełnianiu zobowiązań międzynarodowych i dostarczaniu dóbr służących bezpieczeństwu publicznemu na arenie międzynarodowej. Podczas ceremonii obie armie rozpoczęły również wspólne chińsko-kambodżańskie ćwiczenia wojskowe Golden Dragon 2025.

Okręty wojenne obu krajów ćwiczyły manewry formacyjne, komunikację morską i obsługę sprzętu. To pierwszy raz, kiedy wspólne ćwiczenia serii „Golden Dragon” zostały przeprowadzone w nowo utworzonym wspólnym centrum w Port Ream.

Chińscy eksperci wojskowi przewidują, że tego typu ćwiczenia, angażujące siły lądowe i powietrzne, będą odbywać się częściej. Ma to “chronić pokój i stabilność na Morzu Południowochińskim”.

Obawy o chińskie wpływy

Kambodża od dawna jest jednym z największych sojuszników Chin w Azji Południowo-Wschodniej, a w ostatnich latach Pekin rozszerzył swoje wpływy na Phnom Penh. Za rządów poprzedniego przywódcy Huna Sena Chiny przeznaczyły miliardy dolarów na inwestycje infrastrukturalne, a stosunki Waszyngtonu z Phnom Penh w ostatnich latach uległy pogorszeniu.

Analitycy cytowani przez dziennik wskazują, że rozbudowa bazy Ream wpisuje się w szerszy plan Pekinu, mający na celu dywersyfikację dostępu do szlaków morskich, w tym strategicznego Morza Andamańskiego, i zmniejszenie ryzyka w łańcuchach dostaw, poprzez omijanie punktów kontrolowanych przez Wietnam, Singapur i Indonezję.

W oświadczeniu chińskie Ministerstwo Obrony Narodowej stwierdziło, że Kambodżańskie-Chińskie Wspólne Centrum Logistyczne i Szkoleniowe „nie jest skierowane do żadnej strony trzeciej i ma na celu dalsze wzmocnienie praktycznej współpracy wojskowej, zwiększenie zdolności obu armii do wypełniania zobowiązań międzynarodowych i przyczynienie się do globalnego bezpieczeństwa publicznego - jak zacytował Global Times. Jednak w oświadczeniu dodano, że „niezbędny personel z obu krajów” będzie bazował w centrum, aby zapewnić jego „sprawne funkcjonowanie”.

Kambodża zaprzecza tajnemu porozumieniu

Premier Hun Manet wielokrotnie zaprzeczał doniesieniom o tajnym porozumieniu z Chinami w sprawie stacjonowania wojsk w bazie Ream podkreślając otwartość na przyjmowanie okrętów wojennych z innych krajów, według medialnych doniesień baza ma przyjąć japoński okręt w niedalekiej przyszłości jako pierwszy zagraniczny okręt wojenny, który zawinie do portu. Rząd Kambodży opisał priorytetowe traktowanie japońskich okrętów wojennych jako hołd dla wysokiego poziomu otwartości we współpracy, relacjach i wzajemnym zaufaniu.

Baza po raz pierwszy stała się przedmiotem uwagi w 2019 r., kiedy Wall Street Journal, powołując się na anonimowych urzędników USA i sojuszników, poinformował, że ówczesny premier Hun Sen podpisał tajne porozumienie przyznające chińskiej armii prawo do korzystania z bazy przez okres 30 lat. Informacje i późniejsze doniesienia o Ream wywołały głośne zaprzeczenia ze strony rządu Kambodży, która twierdziła, że nigdy nie zezwoli na utworzenie zagranicznej bazy wojskowej na swoim terytorium – co ponownie podkreślił Hun Manet podczas sobotniej ceremonii.

Hun Manet podkreślił, że modernizacja bazy morskiej przez Kambodżę przy wsparciu Chin ma na celu wyłącznie wzmocnienie własnej obrony narodowej. Hun Manet powiedział, że Kambodża zaprasza okręty wojenne ze wszystkich zaprzyjaźnionych krajów do cumowania w bazie lub udziału we wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach.

Warto zaznaczyć, że Kambodża zburzyła wcześniej zbudowany przez USA obiekt w bazie, odrzucając ofertę Waszyngtonu na jego remont. Dodatkowo, rząd w Phnom Penh, będąc coraz bardziej uzależnionym od chińskiej pomocy, odwołał regularne wspólne ćwiczenia wojskowe z USA.

Cel modernizacji bazy

Według chińskiego ministerstwa obrony, centrum wsparcia w bazie Ream ma służyć do wspólnych operacji w zakresie zwalczania terroryzmu, zapobiegania katastrofom, udzielania pomocy humanitarnej i szkoleń. Od 2022 r. chiński rząd sfinansował rozległą rozbudowę i remont bazy morskiej Ream, która znajduje się około 30 kilometrów od miasta portowego Sihanoukville nad Zatoką Tajlandzką. Modernizacja obejmuje centrum logistyczne i szkoleniowe oraz molo o długości 650 metrów, umożliwiające obsługę dużych okrętów, takich jak lotniskowce, a więc takich, których marynarka wojenna Kambodży nie posiada. Przypomnijmy, że w 2023 roku analiza przeprowadzona przez Naval News wykazywała na budowę suchego doku, wystarczająco dużego, aby pomieścić chiński lotniskowiec. W zeszłym roku media informowały, że dwa okręty wojenne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN) cumowały przez kilka miesięcy przy nowym nabrzeżu Ream. Później rząd Kambodży twierdził, że te dwa okręty wojenne miały zostać przekazane z PLAN do Królewskiej Marynarki Wojennej Kambodży.

