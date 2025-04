Rutte: Wojna na Ukrainie to konflikt globalny

Spis treści

Globalny charakter wojny i znaczenie dla Chin

Rutte powtórzył na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą, że jeśli zostanie osiągnięte zawieszenie broni lub porozumienie pokojowe, to trzeba będzie zagwarantować jego trwałość.

„To nie jest wojna regionalna. To konflikt globalny, ponieważ Rosja współpracuje z Koreą Północną, Chinami i Iranem” – powiedział Rutte. Dodał, że przywódca Chin Xi Jinping obserwuje rozwój sytuacji. „Czy będzie to Rosja, czy Zachód? To będzie dla niego (przyp. red. Xi Jinpinga) również wskazówką dotyczącą jego kolejnych kroków na Pacyfiku”.

Ukraina – strażnik pokoju i bezpieczeństwa

Sybiha podkreślił rolę Ukrainy w zapewnieniu bezpieczeństwa euroatlantyckiego. „Współczesna Ukraina jest strażnikiem pokoju i bezpieczeństwa euroatlantyckiego, a nie krajem jedynie szukającym ochrony”.

„800 tys. ukraińskich żołnierzy to obrońcy Ukrainy, ale także Europy. Nasza armia jest największą armią lądową w Europie, a nasza technologia obronna jest jedną z najbardziej zaawansowanych. Nasz przemysł obronny stanie się kręgosłupem europejskiej obrony. NATO i Europa muszą patrzeć na wschód i widzieć silnego i zaangażowanego sojusznika, Ukrainę”.

Samowystarczalność obronna Ukrainy

Sybiha poinformował o postępach w zakresie samowystarczalności obronnej Ukrainy. „Kijów już dzisiaj wydaje 26 proc. swojego budżetu na obronę i zwiększył produkcję w ramach krajowego przemysłu zbrojeniowego. Branża ta produkuje m.in. miliony dronów rocznie. 'Jesteśmy już niemal w 40 proc. samowystarczalni'”.

Trwałość ewentualnego porozumienia

Rutte podkreślił wagę trwałości ewentualnego porozumienia pokojowego. „Jeśli zostanie osiągnięte zawieszenie broni lub porozumienie pokojowe, to trzeba będzie zagwarantować jego trwałość”.

PM/PAP