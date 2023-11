Spis treści

Zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem zostało przedłużone o dwa dni

"Osiągnięto porozumienie w sprawie przedłużenia rozejmu humanitarnego w Strefie Gazy o dodatkowe dwa dni" – oznajmił Madżid al-Ansari, rzecznik katarskiego MSZ na platformie X.

Także Hamas, jak pisze agencja Reutera, potwierdził zawarcie porozumienia o dwudniowym przedłużeniu rozejmu. "Osiągnięto porozumienie z braćmi w Katarze i Egipcie w sprawie przedłużenia tymczasowego humanitarnego rozejmu o kolejne dwa dni na takich samych warunkach, jak w poprzednim rozejmie" – Reuters cytuje jednego z urzędników Hamasu.

Jak pisze agencja AFP, przedstawiciel Hamasu w Libanie i członek biura politycznego tej organizacji Osama Hamdan powiadomił w komunikacie, że jego ruch, w ramach przedłużonego rozejmu, przygotowuje nową listę zakładników, którzy mają zostać wypuszczeni ze Strefy Gazy w zamian za uwolnienie palestyńskich więźniów w Izraelu.

Wcześniej w poniedziałek Diaa Rashwan, szefowa egipskiej Państwowej Służby Informacyjnej (SIS) poinformowała, że porozumienie o dwudniowym przedłużeniu rozejmu miałoby objąć uwolnienie 20 izraelskich zakładników w zamian za 60 palestyńskich więźniów.

Obecny rozejm rozpoczął się w piątek i ma zakończyć się we wtorek o godzinie 7:00 (6:00 czasu polskiego). W tym czasie uwolnionych ma zostać 50 izraelskich zakładników w zamian za 150 palestyńskich skazańców przebywających w izraelskich więzieniach.

Od piątku do niedzieli odbyły się już trzy tury wymiany zakładników na więźniów. Hamas uwolnił łącznie 39 Izraelczyków bądź osoby posiadające podwójne obywatelstwo i 19 obcokrajowców, a z izraelskich więzień wypuszczono 117 palestyńskich kobiet i nastolatków.

Portal Times of Israel podał, że Izrael otrzymał listę zakładników, którzy w poniedziałek, w ramach czwartej tury, mają być uwolnieni ze Strefy Gazy. Na liście tej, zdaniem mediów izraelskich, jest 11 nazwisk.

Izrael otrzymał listę zakładników Hamasu, którzy mają być uwolnieni we wtorek

Rząd Izraela otrzymał listę zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie, którzy mają zostać uwolnieni we wtorek w ramach przedłużonego porozumienia o rozejmie - podało izraelskie radio wojskowe, powołując się na biuro premiera Izraela.

Nie podano liczby izraelskich zakładników, których Hamas ma uwolnić we wtorek, ale według serwisu informacyjnego Axios na liście znajduję się dziesięć osób.

Jak poinformował portal Times of Israel, rozejm, który pierwotnie, zgodnie z porozumieniem między rządem Izraela a Hamasem, miał obowiązywać do wtorku, został przedłużony o dwa dni - do czwartku, by umożliwić uwolnienie kolejnych około 20 zakładników.

Po raz pierwszy w historii w wojnie z Hamasem czołgi były obsługiwane wyłącznie przez kobiety

Pododdział czołgistek składający się wyłącznie z kobiet przez 17 godzin uczestniczył w walce z atakującym 7 października terrorystycznym Hamasem - poinformował w niedzielę na swoim koncie X (d. twitter) portal Israel War Room. Wojowniczkom udało się wyeliminować ponad 50 terrorystów - podał portal Times of Israel.

Uważa się, że jest to pierwszy taki przypadek w historii wojskowości.

Kompania czołgistek wchodząca w skład batalionu Caracal została na stałe wcielona do sił Izraela po dwuletnim programie pilotażowym zaledwie przed rokiem. W ubiegłym tygodniu komercyjna telewizja nadała reportaż o dokonaniach żołnierek.

„Dziewczyny w czołgach walczyły doskonale" - powiedział dziennikarzom pułkownik Szemer Rawiw, dowódca brygady, w której skład wchodzi batalion Caracal. Pułkownik uważa, że czołgistki zapobiegły przeniknięciu terrorystów w głąb kraju. Jego zdaniem bitwa stoczona 7 października stanowi niepodważalny argument za zwiększaniem roli kobiet w wojsku izraelskim.

Sekretarz generalny Sojuszu wzywa do przedłużenia zawieszenia broni między Hamasem i Izraelem

Cieszę się, że porozumienie między Hamasem i Izraelem doprowadziło do zwolnienia zakładników i dostarczania większej ilości pomocy humanitarnej; wzywam do przedłużenia zawieszenia broni - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli przed zaplanowanym na wtorek i środę spotkaniem szefów MSZ państw Sojuszu.

"Cieszę się, że porozumienie między Hamasem i Izraelem doprowadziło do zwolnienia zakładników i dostarczania większej ilości pomocy humanitarnej. Wzywam do przedłużenia zawieszenia broni. To pozwoli na tak potrzebne wsparcie dla ludzi w Strefie Gazy i na zwolnienie większej liczby zakładników" - ocenił Stoltenberg.

Dodał, że cierpnie ludności cywilnej pokazuje, jak ważne jest znalezienie politycznego rozwiązania konfliktu.

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego zwrócił jednocześnie uwagę na inne punkty zapalne w regionie.

"Obserwujemy ataki dronów i rakiet na pozycje amerykańskie w Syrii i Iraku, jak również ataki na statki handlowe. To pokazuje, że istnieje ryzyko eskalacji. Iran musi powstrzymać swoich sojuszników" - wskazał.

W listopadzie dron zaatakował bazę sił lotniczych Ain al-Asad na zachodzie Iraku, w której stacjonują siły międzynarodowe, w tym amerykańskie. Uszkodzona została infrastruktura obiektu.

Baza Ain al-Asad była atakowana już wcześniej - pod koniec października - przy użyciu rakiety z wieloprowadnicowej wyrzutni i dronów. W październiku amerykańskie i inne zagraniczne siły w Iraku i Syrii były ostrzeliwane rakietami i dronami 23 razy. Większość ataków została skutecznie odparta.

Do wielu ataków przyznała się szyicka bojówka Kataib Hezbollah. Po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael 7 października Ahmad "Abu Hussein" al-Hamidawi, przywódca Kataib Hezbollah - wspieranej przez Iran szyickiej bojówki w Iraku - zagroził atakiem odwetowym na bazy amerykańskie, jeśli Stany Zjednoczone zainterweniują w wojnie między Hamasem a Izraelem. Zagroził także wystrzeleniem rakiet w cele izraelskie.

