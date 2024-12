Republika Korei ogłasza stan wojenny. „Aby chronić wolny i konstytucyjny porządek”

Jak powiedział 3 grudnia prezydent Yoon Suk Yeol:

"Wprowadzam stan wojenny, by chronić wolność Republiki Korei przed zagrożeniem ze strony komunistycznych sił Korei Północnej, by wykorzenić nikczemne, sprzyjające Korei Północnej siły antypaństwowe, które godzą w wolność i szczęście naszego społeczeństwa i by chronić porządek konstytucyjny" – powiedział prezydent Korei, którego cytuje agencja Reuters.