Putin pojedzie do Chin. To pierwsza wizyta powyborcza - czy będzie przełomowa?

Kreml potwierdził tę informację, pisząc w oświadczeniu, że będzie to pierwsza podróż zagraniczna Putina od rozpoczęcia przez niego piątej kadencji na stanowisku prezydenta Rosji. Jak podkreślają media celem wizyty rosyjskiego przywódcy w dniach 16–17 maja jest podkreślenie pogłębiającego się partnerstwa „bez ograniczeń” z Xi Jinpingiem. Będzie to druga wizyta Putina w Chinach w ciągu nieco ponad sześciu miesięcy, co jak się wydaje, będzie stanowiło gospodarczy ratunek dla Rosji po tym, jak kraje zachodnie nałożyły sankcje w związku z jej ofensywą wojskową na Ukrainie. Putin i Xi spotkali się także w październiku ubiegłego roku, kiedy między innymi rosyjski przywódca udał się do Pekinu, aby uczcić 10-lecie Inicjatywy Pasa i Szlaku, sztandarowego projektu zagranicznego i gospodarczego Xi.

Według chińskich mediów państwowych wizyta Putina przypomina wizytę Xi w Moskwie nieco ponad rok temu, podczas której zapoczątkował on przełomowy początek nowej kadencji.

Kto weźmie udział w spotkaniu?

Jak poinformował Reuters, w nieformalnym spotkaniu z prezydentem Xi obok Putina wezmą udział Andriej Biełousow - nowy minister obrony Rosji, Sergiej Szojgu - poprzedni szef tego resortu, a obecnie przewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, Sergiej Ławrow - minister spraw zagranicznych oraz Jurij Uszakow - doradca prezydenta Putina ds. polityki zagranicznej.

Poza tym jak napisała agencja Reuters, Putin zabierze ze sobą dużą delegację handlową, w tym ministra finansów Antona Siluanowa i prezes banku centralnego Elwirę Nabiullinę.

Inni członkowie delegacji to Sbierbank Dyrektor generalny German Gref, biznesmen Oleg Deripaska, VTB szef Andriej Kostin, Rosnieft szef Igor Sieczin i szef Nowateku Leonid Mikhelson.

Co będzie tematem rozmów?

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hua Chunying oświadczył w oświadczeniu, że obaj przywódcy omówią „stosunki dwustronne, współpracę w różnych dziedzinach oraz kwestie międzynarodowe i regionalne będące przedmiotem wspólnego zainteresowania”.

Rosyjskie agencje informacyjne podają, że Uszakow zapowiedział, że podczas spotkania przywódcy "omówią konflikt na Ukrainie oraz współpracę energetyczną i gospodarczą".

Minister Ławrow zaś stwierdził, że "Rosja i Chiny odgrywają kluczową rolę w równoważeniu spraw światowych, a wizyta prezydenta Władimira Putina w Chinach w tym tygodniu wzmocni tę tendencję".

W wywiadzie dla chińskiej państwowej agencji informacyjnej Xinhua opublikowanym w środę przed swoją podróżą, Putin pochwalił „wspaniałe perspektywy” partnerstwa obu krajów i ich wspólne wysiłki na rzecz „wzmocnienia suwerenności, ochrony integralności terytorialnej i bezpieczeństwa naszych krajów”.

Celem przywódców będzie pogłębienie współpracy w „przemyśle i zaawansowanych technologiach, przestrzeni kosmicznej i pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej, sztucznej inteligencji, energii odnawialnej i innych innowacyjnych sektorach” – dodał Putin. Putin poparł także chińską propozycję pokojową w sprawie wojny na Ukrainie i stwierdził, że Rosja pozostaje otwarta na dialog w sprawie rozwiązania konfliktu.

Ponad rok temu Pekin opublikował 12-punktowy plan, który oferował niejasne zasady zakończenia wojny na Ukrainie. Plan nie został dobrze przyjęty przez sojuszników Ukrainy i Zachodu.

Putin i Xi wezmą również udział w wydarzeniu upamiętniającym 75. rocznicę uznania przez Związek Radziecki Chińskiej Republiki Ludowej ogłoszonej przez Mao Zedonga w 1949 roku.

Rozmowy przywódców będą miały miejsce na kilka dni przed zaprzysiężeniem Williama Lai Ching-te na stanowisko prezydenta Tajwanu. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek (20 maja).

W ubiegłym tygodniu Xi Jinping odbył pięciodniową podróż po Europie, odwiedzając Francję, Węgry i Serbię. Zdaniem analityków dwa ostatnie państwa prowadzą politykę bliską Rosji. Podróż była postrzegana jako próba zwiększenia pozycji Pekinu na arenie europejskiej.

Partnerstwo w zasadzie bez ograniczeń

Chiny i Rosja ogłosiły partnerstwo „bez ograniczeń” w lutym 2022 r., kiedy Putin odwiedził Pekin na kilka dni przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Dane chińskich służb celnych pokazują, że w 2023 roku handel chińsko-rosyjski osiągnął rekordową kwotę 240,1 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 26,3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Rosja stała się głównym dostawcą ropy do Chin, a jej dostawy do Chin wzrosły w 2023 roku o ponad 24 procent pomimo zachodnich sankcji.

W obliczu izolacji Rosji i utraty Europy jako głównego rynku sprzedaży gazu i ropy Rosja zwróciła się do Chin i Indii jako swoich głównych klientów. Niemniej jednak Gazprom, rosyjski państwowy gigant gazowy, w ostatnich tygodniach zaobserwował pierwszą stratę od dziesięcioleci, co zwiększyło chęć Moskwy do podpisania długo opóźnionego porozumienia gazowego z Chinami zwanego Siłą Syberii 2. Po wybudowaniu rurociąg Siła Syberii 2 będzie eksportował gaz ze złóż na Półwyspie Jamalskim w zachodniej Syberii, przez wschodnią Mongolię do północnych Chin, na odcinku ponad 2600 mil. Oczekuje się, że przepompuje 50 miliardów metrów sześciennych gazu do Chin.

Jednak jak zwraca uwagę CNN oficjalne dane handlowe Chin z marca i kwietnia wskazują na spadek eksportu do Rosji w porównaniu z tymi samymi okresami roku poprzedniego, co wskazuje, że Pekin może podjąć kroki w celu ochrony przed zachodnimi sankcjami uderzającymi głębiej w jego sektor handlowy i finansowy. Według wstępnych statystyk chiński eksport do Rosji spadł w kwietniu do 8,3 mld dolarów, co oznacza spadek prawie 14% w porównaniu z kwietniem 2023 r. W pierwszych czterech miesiącach 2024 roku eksport w ujęciu dolarowym spadł o 2%, choć łączna wymiana handlowa dwustronna w dalszym ciągu wzrosła o prawie 5% w porównaniu z 2023 r. Jednak jak zaznacza stacja „Jest jednak mało prawdopodobne, aby jakakolwiek rekalibracja w tym zakresie powstrzymała pogłębienie współpracy w wielu obszarach między obydwoma krajami, które regularnie przeprowadzają ćwiczenia wojskowe i prowadzą wymianę dyplomatyczną. Analitycy twierdzą, że jest mało prawdopodobne, aby zmieniło to wyniki Pekinu w kwestii wojny z Rosją".

Agencja Reuters twierdzili z kolei, że „Putin będzie namawiał Xi do dalszego wsparcia dla rosyjskiej gospodarki wojennej, począwszy od maszyn i środków chemicznych mających pomóc przemysłowi wojskowemu, po bardziej obniżonych cenanch zakupów ropy i gazu, podróż Putina będzie prawdopodobnie w dużym stopniu symboliczna dla wspólnego światopoglądu skupionego na przeciwdziałaniu Zachodu pod przewodnictwem USA”.

Agencja przypomina również, że przybycie Putina jest następstwem misji sekretarza stanu USA Antony’ego Blinkena, który pod koniec ubiegłego miesiąca udał się do Pekinu, częściowo po to, by ostrzec najwyższego chińskiego dyplomatę Wang Yi przed pogłębianiem wsparcia wojskowego dla Rosji.

PM/PAP